Rinnovati con i Comuni di Corciano, Spoleto, Todi e Trevi i protocolli per la Sicurezza

PERUGIA – Nella mattinata odierna, presso la sede della Prefettura – U.T.G. di Perugia, sono stati rinnovati, alla presenza delle Forze di Polizia territoriali, tra il Prefetto di Perugia, Caludio Sgaraglia, e i Sindaci di Corciano, Spoleto, Todi e Trevi, i Protocolli di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali mafiose nell’economia legale, a suo tempo sottoscritti e venuti ormai a scadenza.

Con tali Atti di Intesa si intende innalzare i livelli di sicurezza e di legalità, con la previsione di maggiori controlli antimafia, operati dalla Prefettura, in relazione agli appalti pubblici e all’intera filiera degli esecutori e dei fruitori, nonché in riferimento alle attività commerciali e alle convenzioni di lottizzazione private, con le correlate opere di urbanizzazione.

In virtù di tali Atti, i citati Comuni si sono impegnati a continuare ad inserire nei propri bandi e contratti apposite clausole che impongono alle ditte contraenti di comprovare l’iscrizione o la richiesta di iscrizione negli elenchi gestiti dalla Prefettura.

Si prevede, inoltre, che ogni contratto, sub-contratto, concessione e/o autorizzazione, sia sottoposto alla condizione risolutiva della revoca della concessione o dello scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni antimafia interdittiva.

Vengono, altresì, potenziati gli strumenti tesi a verificare la “Tracciabilità dei flussi finanziari”, come richiesto dalle recenti normative del settore, il rispetto degli adempimenti degli obblighi retributivi e contributivi, da parte delle imprese aggiudicatarie, nonché l’osservanza delle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, proseguendo, quindi, quelle iniziative che sono state già esaminate in occasione della recente Conferenza Regionale in materia.