Sanità: c’è l’accordo sindacati – Regione, 11 milioni per valorizzare lavoratrici e lavoratori

PERUGIA – Dopo il confronto con Cgil, Cisl e Uil la Regione prevede 11 milioni di euro per i 10mila lavoratori del sistema sanitario regionale. “L’indennità di malattie infettive per il personale sanitario coinvolto nella gestione dei pazienti Covid-19 e la ‘produttività una tantum’ che sarà riconosciuta a maggio vanno nella giusta direzione – affermano i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl – Dopo Toscana ed Emilia Romagna, anche l’Umbria valorizza lavoratrici e lavoratori della sanità”. In un volantino i tre sindacati, in vista della firma dell’accordo programma per martedì, esprimono un “grazie doveroso” alla Regione e rilanciano su un piano straordinario di assunzioni per sostenere la sanità pubblica.