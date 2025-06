Sanità territoriale, presidente Proietti visita il Poliambulatorio Europa

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, accompagnata dalla direttrice regionale Salute e welfare Daniela Donetti, ha visitato ieri mattina, 3 giugno, il Poliambulatorio Europa dell’Usl Umbria 1, uno dei presidi sanitari territoriali più importanti dell’Umbria per la medicina di prossimità e la gestione delle liste d’attesa.

Durante il sopralluogo la presidente Proietti è stata accolta dal direttore sanitario dell’Usl Umbria 1 Ottavio Alessandro Nicastro e dalla direttrice del distretto del Perugino Barbara Blasi, con i saluti della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi.

Il Poliambulatorio Europa rappresenta un punto nevralgico per l’assistenza sanitaria territoriale, con 24 branche specialistiche attive (tra cui Ginecologia, Senologia, Cardiologia, Oculistica, Reumatologia, Diabetologia, Neurologia ed Endocrinologia) e un team di 127 professionisti tra medici specialisti, infermieri, operatori socio-sanitari, dietisti, podologi e audiometristi.

I numeri della struttura sono significativi: nel 2024 sono state erogate 170.858 prestazioni (prelievi esclusi) e per il 2025 si stima di superare le 190mila prestazioni, pari a circa il 39% della popolazione che afferisce all’Usl Umbria 1.

“Il Poliambulatorio Europa rappresenta un modello virtuoso di sanità territoriale e di medicina di prossimità”, ha dichiarato la presidente Stefania Proietti. “Questa struttura, operativa da 60 anni nel cuore di Perugia, dimostra come sia possibile coniugare efficienza, qualità delle cure e vicinanza ai cittadini. I numeri parlano chiaro: quasi 200mila prestazioni annue sono la testimonianza concreta di un servizio sanitario che funziona e che risponde alle esigenze del territorio. Il nostro impegno è quello di continuare a investire in questo modello, rafforzando le reti cliniche regionali per garantire percorsi di cura sempre più appropriati ed efficaci”.

Durante l’incontro è emersa la necessità di proseguire con massima priorità nel rafforzamento delle reti cliniche regionali per tutte le patologie e branche specialistiche, seguendo l’esempio della rete regionale di gastroenterologia ed endoscopia digestiva istituita lo scorso mese. Questo approccio permette ai cittadini di ricevere direttamente dai vari specialisti tutte le informazioni e le prenotazioni necessarie al proprio percorso clinico-assistenziale.

Tra i servizi di eccellenza della struttura spicca la Senologia con il centro dello screening mammografico, che contribuisce agli ottimi risultati regionali di adesione, pari al 78%, superiori alla media nazionale del 72,9% (dati Passi 2022-2023).

Da segnalare, inoltre, un’importante novità tecnologica: dallo scorso marzo il Poliambulatorio è stato dotato di una nuova apparecchiatura di ultima generazione per la mineralometria ossea computerizzata, la quarta in dotazione all’Usl Umbria 1, che contribuisce significativamente all’abbattimento delle liste d’attesa.

Durante il sopralluogo sono emerse anche proposte per migliorare l’accoglienza dell’utenza, con particolare attenzione alle soluzioni per facilitare il parcheggio e l’orientamento all’interno della struttura.