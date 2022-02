Sergio Mattarella visiterà Norcia il 25 febbraio

Venerdì 25 febbraio il presidente Sergio Mattarella sarà a Norcia. Come riporta l’Ansa Umbria, infatti, si legge sul sito del Quirinale, che la mattina di venerdì 25 febbraio sarà a Norcia per rinnovare il sostegno, la vicinanza e la solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto del 2016 e per riaffermare come l’obiettivo della ricostruzione sia condiviso da tutte le istituzioni.

È la terza volta che il Capo dello Stato si reca a Norcia, ma molte sono state le visite nei comuni, distribuiti tra Marche, Umbria e Lazio, devastati dal sisma. Il Presidente Mattarella visiterà a Norcia le strutture prefabbricate e alcuni cantieri simbolo per la città, tra questi il Palazzo municipale e la Basilica di san Benedetto.