Stabilizzazione di 138 precari dell’Ospedale di Perugia

PERUGIA – Fine della precarizzazione nella sanità umbra. L’Azienda Ospedaliera di Perugia ha sottoscritto l’11 aprile un’intesa con le organizzazioni sindacali – federali e di categoria – per la stabilizzazione di 138 lavoratori precari dell’Ospedale di Perugia, che tramite una nota fa sapere che nelle prossime settimane saranno resi noti e pubblicati sul sito aziendale, i criteri di individuazione dei professionisti che verranno stabilizzati. Hanno diritto a tale processo di stabilizzazione coloro che hanno maturato al 31 dicembre del 2017 tre anni di servizio, anche non continuativo. E più precisamente si tratta di 21 dirigenti medici, 49 infermieri, 26 operatori socio sanitari e 22 tra tecnici di radiologia e di laboratorio biomedico, e di altre figure professionali, tra cui 4 tecnici cuoco. L’atto è stato sottoscritto dal direttore generale Emilio Duca e dai direttori sanitario e amministrativo Diamante Pacchiarini e Maurizio Valorosi. Sarà la fine di una vita da precari per operatori della sanità che hanno messo a disposizione le loro competenza al servizio dei cittadini e dei pazienti.