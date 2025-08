Stadio-clinica a Terni: firmata la convenzione. Bandecchi esulta, “Chi compra la Ternana fa un affare”

“Stamattina si è dato corso a quello che la Regione ha deliberato a dicembre 2022, quando Bandecchi non era ancora sindaco. In 90 giorni sarà pronto il progetto esecutivo per la realizzazione del progetto, poi il Comune avrà 30 giorni. A gennaio sarà tutto in regola per far partire le ruspe. Stadio-clinica per Terni vale miliardi”. Così questa mattina Stefano Bandecchi, in conferenza stampa, ha comunicato che è stata firmata la convenzione per la realizzazione dell’opera più discussa degli ultimi anni. Un passaggio che Bandecchi ritiene decisivo per il futuro del progetto e per quello della Ternana calcio. All’annuncio erano, infatti, presenti anche il presidente della Ternana Women l’ex arbitro Paolo Tgliavento, il direttore generale della Ternana Antonio Mangiarano e il project manager Sergio Anibaldi. “Con la firma della convenzione per il progetto stadio-clinica – ha aggiunto Bandecchi – ora la società Ternana calcio ha un valore appetibile per qualsiasi imprenditore che vuole investire. Chi la compra, fa un affare. Il fatto che la Ternana prenderà almeno due punti di penalizzazione nel prossimo campionato di serie C passa in secondo piano”. Insieme al Comune di Terni la convenzione tanto attesa è stata firmata dalla società Stadium Spa, la società nata proprio con l’obiettivo di costruire il nuovo stadio nell’ambito del progetto stadio-clinica. La maggioranza delle quote della società Stadium è detenuta proprio dalla Ternana calcio (52%), con la restante parte del 48% in mano ai fratelli Stefano e Maurizio D’Alessandro. Attualmente Stefano D’Alessandro è ancora presidente della Ternana calcio.