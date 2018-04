Stazione spaziale cinese sulla Terra, pochi rischi per l’Umbria: ecco gli avvertimenti

PERUGIA – Potrebbe arrivare anche sull’Umbria qualche frammento della stazione spaziale cinese Tiangong 1, in caduta sulla Terra. Il rientro in atmosfera è previsto per le 21 di oggi, con una flessibilità in anticipo o in ritardo di 11 ore. Nonostante questa scarsa possibilità, dello 0,2 per cento, vengono diramati alcuni consigli: stare lontani dalle finestre e dalle porte a vetri e sono più sicuri i piani più bassi degli edifici.