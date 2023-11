Terni, espulsi 4 stranieri irregolari: in dieci mesi allontanate dal ternano 136 persone di altri paesi

La polizia di Stato della Questura di Terni ha espulso quattro stranieri irregolari in un solo giorno, portando a 136 il numero totale di stranieri irregolari allontanati dall’Italia dall’inizio del 2023. I quattro stranieri espulsi nelle ultime ore sono un cittadino messicano di 25 anni, un peruviano di 26 anni e un cubano di 30 anni, tutti con precedenti per reati di furto. Erano stati fermati in auto dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Orvieto durante i controlli del territorio, a seguito della segnalazione di un’auto sospetta. La quarta espulsione riguarda un cittadino nigeriano di 27 anni, fermato dalla Squadra Volante di Terni. Al ventisettenne era stato rifiutato il permesso di soggiorno dalla commissione per i richiedenti asilo. Dei 136 stranieri irregolari espulsi dalla Questura di Terni nei dieci mesi del 2023, 23 sono stati portati coattivamente in vari Centri di Permanenza e Rimpatrio (Cpr) realizzati in diverse parti dell’Italia. Un impegno continuo quello delle forze dell’ordine che richiede uomini e mezzi ma indispensabile per mantenere l’ordine e la sicurezza nelle nostre città.