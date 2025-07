Terni, finto turista albanese trovato con 62 dosi di cocaina: arrestato 25enne

Un albanese di 25 anni, giunto in Italia con regolare visto turistico, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Collescipoli (Terni) nei pressi del centro commerciale Cospea. Si trovava a bordo di un’auto presa a noleggio quando i militari dell’Arma lo hanno notato. Alla vista dei carabinieri, il giovane ha tentato di dileguarsi a piedi, abbandonando il mezzo. Raggiunto e stato sottoposto a controllo. La mancanza di spiegazioni plausibili sulla sua presenza in zona e il nervosismo mostrato, hanno convinto i militari a procedere con una perquisizione personale e veicolare accurata. Scelta che ha consentito di rinvenire ben 62 dosi di cocaina pronte per la vendita, per un peso complessivo di circa 42 grammi. La maggior parte delle dosi erano nascoste all’interno dell’auto. E’ stata, inoltre, sequestrata la somma di quasi 3000 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 25enne è stato quindi arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza dei carabinieri, in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato il divieto di dimora nella provincia di Terni.