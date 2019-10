Terni, gravi i coniugi avvelenati dall’amanita fallire

TERNI – Sono ricoverati nel reparto di Gastroenterologia epatologia ed endoscopia digestiva dell’ospedale di Terni due coniugi ternani ultraottantenni avvelenati da Amanita falloide, fungo pericolosissimo che ha determinato una insufficienza epatica acuta in entrambi. I pazienti sono in condizioni gravi ma stabili. In relazione alla loro età si sta procedendo all’appropriato trattamento di supporto e antiossidante con stretto monitoraggio per vedere l’evoluzione del quadro clinico nei prossimi giorni.

Negli ultimi giorni altre persone si sono presentate in pronto soccorso per intossicazione da funghi non commestibili o velenosi.