Terni, un batterio rovina la vacanza a Corfù a 27 studenti neo diplomati

Un vero e proprio calvario per ventisette studenti dei licei classico “Tacito” e scientifico “Galilei” di Terni in vacanza in Grecia per festeggiare la maturità appena conquistata. Una sofferenza indicibile per colpa di un batterio che ha provocato disturbi gastro enterici fortissimi e febbre alta, sintomi che anno costretto una ragazza al ricovero in Ospedale. A raccontare nei particolari l’intera vicenda è oggi il “Corriere dell’Umbria”. I 27 ragazzi sono andati in vacanza sull’Isola di Corfù dove dopo alcuni giorni di vacanza hanno iniziato ad accusare una tosse forte associata in diversi casi a febbre alta. All’inizio qualcuno dei ragazzi ha pensato al Covid, tanto da recarsi in una farmacia per fare i tamponi. Ma il test antigenico ha escluso il virus per tutti. E’ Alice, 19 anni, a raccontare la vacanza rovinata da un batterio molto probabilmente presente nell’acqua che scorreva dai rubinetti. ” Abbiamo avuto una febbre altissima, qualcuno è arrivato anche a 40. Il primo pensiero è stato il Covid ma i tamponi lo hanno escluso”, spiega Alice. A quel punto hanno raggiunto una farmacia vicino a dove erano alloggiati. ” La farmacista – continua il racconta della 19enne di Terni – ci ha detto che sintomi come i nostri sono molto comuni quest’anno nei turisti, ipotizzando che la causa potesse essere un batterio che è nella loro acqua al quale il loro organismo ormai si è abituato , mentre nei turisti causa questo tipo di effetti”. Una ipotesi che avrebbe trovato conferma quando i ragazzi ternani sono rientrati in Umbria e si sono sottoposti a visita dal loro medico di fiducia. Una vacanza da dimenticare anche se i primi giorni – assicurano – è stata bellissima.