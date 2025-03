Umbria 1, prima uscita pubblica del direttore generale Emanuele Ciotti ad Umbertide

Prima uscita pubblica del nuovo direttore generale dell’Usl Umbria 1 Emanuele Ciotti ad Umbertide, accompagnato dagli altri vertici dell’Usl Umbria 1: il direttore sanitario f.f. Luigi Sicilia e il direttore amministrativo Enrico Martelli. Questa mattina (mercoledì 19 marzo) ha fatto il sopralluogo presso le strutture territoriali insieme al sindaco Luca Carizia, al direttore del Presidio ospedaliero dell’Alto Tevere Silvio Pasqui, alla direttrice del Distretto dell’Alto Tevere Daniela Felicioni e al personale tecnico e sanitario.

Una visita prioritaria in vista dell’inizio dei lavori legati al PNRR per la realizzazione dell’Ospedale della Comunità, che sarà costruito all’interno del nosocomio di Umbertide, previsto per la fine del mese di marzo. A seguire cominceranno anche quelli per l’adeguamento antisismico dell’intera struttura ospedaliera. Lavori che, come ha sottolineato il dottor Ciotti durante il sopralluogo, saranno monitorati affinché vengano realizzati nei tempi e nelle modalità previste.

Il direttore generale ha visitato anche la palazzina del Presidio ambulatoriale multidisciplinare integrato per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, adiacente all’ospedale, e la Casa della Comunità di Umbertide, situata in Largo Cimabue.

Infine, insieme all’amministratore delegato Alessio Brugnoni, ha preso visione dell’attività che svolge l’Istituto Clinico Tiberino. “E’ un vero fiore all’occhiello della sanità umbra – ha detto il dottor Ciotti – per quanto concerne la riabilitazione neurologica ed ortopedica. Sono rimasto positivamente colpito rispetto alla tecnologia, all’eccellenza e alle attività che ho visto in corso. L’Istituto è un connubio positivo di sanità pubblica e privata”.