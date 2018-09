Università, seimila domande per le borse di studio Adisu

PERUGIA – “Il 4 settembre, alla chiusura del termine per la presentazione delle domande di borsa di studio, sono pervenute all’Adisu 6mila 230 richieste per l’anno accademico 2018/2019”: lo comunica il commissario straordinario dell’Agenzia per il diritto alla studio universitario dell’Umbria, Maria Trani . “I numeri – ha aggiunto Trani – confermano il trend positivo e l’attrattività del sistema universitario della regione. Erano infatti 5mila 847 le domande presentate nel 2017 e 4mila 995 quelle del 2016”. Secondo il commissario il numero di domande per quest’anno è inoltre destinato ad aumentare poiché mancano all’appello le domande delle iscrizioni ad accesso programmato con scadenza nazionale posticipata al 30 novembre, come alcuni corsi di laurea in medicina, ingegneria e scienza della formazione.

“Le politiche per il diritto allo studio attuate dalla Regione Umbria e dalle Università – ha proseguito Trani – consentono di rafforzare la crescita dell’attrattività del sistema universitario umbro. Si tratta di risultati importanti che premiano gli forzi fatti per fidelizzare gli studenti locali ed incentivarne da fuori regione, conseguiti grazie ad ingenti investimenti strutturali, al miglioramento dei servizi ristorativi ed abitativi e all’ampliamento di una offerta formativa al passo con i tempi. Un ruolo importante in questo ambito – ha concluso – lo ha giocato anche il progetto regionale ‘Una regione per studiare. Una ragione per studiare’, avviato alcuni anni fa proprio per aumentare l’attrattività del sistema universitario umbro”.