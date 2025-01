Accade a Natale a Spoleto. Gli ultimi eventi in programma

Due le iniziative previste per giovedì 9 gennaio: Leggimi e… leggimi ancora! | Brr… Che freddo! nella Scuola dell’Infanzia San Brizio alle ore 17.00 e Io ti porterei nelle sale della Biblioteca comunale di Palazzo Mauri alle ore 17.00. Il primo è uno degli incontri del progetto a cura della biblioteca comunale “G. Carducci” e del 2° Circolo Didattico di Spoleto (partner del Patto locale per la lettura 2021-2024​) giunto alla seconda edizione, è inserito nel Programma Nati per Leggere. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0743 218801 o scrivere all’email biblioteca.comunale@comune. spoleto.pg.it ​.

Il secondo evento, Io ti porterei, è la presentazione del libro di Nicola Mariuccini, edito da Castelvecchi, che narra la storia di una donna, Liboria, che nell’Italia degli anni Quaranta vuole divorziare e cambiare vita a tutti i costi. Non saranno i figli né la morale dell’epoca a decidere per lei, a tenerla legata a un luogo, perché a muoverla è la ricerca dell’indipendenza. Un romanzo che ripercorre la storia d’Italia mentre ricostruisce una toccante vicenda familiare. Un padre e un figlio, due generazioni di uomini, si confrontano, anche duramente, alla ricerca di un giudizio comune sulla storia della loro famiglia negli anni dell’Italia fascista e della Liberazione. All’evento, moderato dalla giornalista Rosanna Mazzoni, parteciperanno l’autore Nicola Mariuccini e Danilo Chiodetti, vicesindaco della Città, per i saluti istituzionali.

Si ricorda che l’evento Hotel Supramonte, in programma per sabato 11 gennaio, è stato rinviato al 30 marzo al teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi”. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data. Qualora si voglia richiedere un rimborso, sarà possibile farlo fino al 17 gennaio presso il punto vendita dove il biglietto è stato acquistato o sul sito di Ticketitalia in caso di acquisto online. Per ulteriori informazioni 0743 222889 – www.ticketitalia.com.

Sabato 11 gennaio al Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi” alle ore 15.00 è previsto un nuovo appuntamento con TED X L’Uomo, il Genio. Invenzione, Divulgazione, Evoluzione (evento sold out, disponibili solo i biglietti in streaming – tedxspoleto.it). Sul punto rosso, caratteristico delle conferenze TED, quest’anno saliranno: Alessandro Ronca, esperto di autosufficienza ed energie rinnovabili, che parlerà di orti autoirriganti, cibo sano e sostenibile e tecnologia sottrattiva; Marco Maria Alemagna, headhunter cittadino del mondo, che con il suo discorso punterà a rimettere l’uomo al centro; Giovanni Maria Angelini Paroli, Assessore del Comune di Spoleto, che in qualità di imprenditore agricolo tratterà il tema del Genius Loci; Dongdong Camanni, atleta paralimpico che racconterà la sua incredibile storia contro ogni barriera fisica e mentale; Andrea Cecconelli, ingegnere umbro che parlerà dell’insostituibile ruolo del genio umano in rapporto all’AI; Luca Chiabolotti, artista e influencer con l’obiettivo di ispirare chiunque stia attraversando un momento di crisi a trovare nella creatività gli strumenti per la rinascita. Nella rosa anche due giovanissimi tra i 100 Under 30 della rivista Forbes: Elena del Pup, bioinformatica in Olanda che tratterà il rapporto tra scienza e società e Duccio Travaglini imprenditore torinese che affronterà il tema del cambiamento climatico. E poi ancora Matteo Porru, scrittore, giornalista, editorialista di soli 23 anni, che racconterà la sua toccante storia; Luciana Regina, filosofa che, nei 12 minuti a disposizione, inviterà il pubblico a pensare nell’ottica che “pensare meglio” è un diritto di cittadinanza; Tiziano Storti, attore, regista e docente di improvvisazione teatrale che parlerà proprio dell’improvvisazione come unica certezza; Gianni Valerio Vinci, ricercatore romano presso l’Istituto Superiore di Sanità, che racconterà dell’ordine che emerge dal rumore.

Torna domenica 12 gennaio dalle ore 8.00 alle 20.00 il mercatino delle briciole in viale Giacomo Matteotti, il mercato mensile che ogni seconda domenica del mese anima la parte alta del centro storico.

Sempre domenica 12 gennaio, al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” Sala XVII Settembre alle ore 18.00, sarà possibile assistere al Concerto di San Ponziano, concerto della Banda del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, a cura dell’Archidiocesi Spoleto Norcia e Comune di Spoleto ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 3397873950. Evento inserito nell’ambito delle celebrazioni per i 1850 anni dal martirio.

Lunedì 13 gennaio al Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” alle ore 20.45 sarà la volta della Stagione Teatrale con Oliva Denaro, spettacolo tratto dal romanzo di Viola Ardone con Ambra Angiolini, drammaturgia di Giorgio Gallione, in collaborazione con Ambra Angiolini, scene e costumi Guido Fiorato, disegno luci Marco Filibeck, musiche a cura di Paolo Silvestri per la regia di Giorgio Gallione, produzione Goldenart Production – Agidi (biglietti.teatrostabile. umbria.it).

Martedì 14 in occasione della Festa del Santo Patrono di Spoleto nella Basilica Cattedrale è in programma alle ore 9.00 la Santa Messa, alle ore 11.30 la Santa Messa Pontificale, alle ore 16.00 la Celebrazione dei Secondi Vespri (Primi Vespri lunedì 13 gennaio ore 18.00 nella Basilica di S. Ponziano) e la processione con il ritorno della Reliquia alla Basilica di San Ponziano con sosta al Ponte Sanguinario. La Santa Messa Pontificale sarà trasmessa in diretta video sulla pagina Facebook (SpoletoNorcia) e sul Canale YouTube (Archidiocesi Spoleto Norcia). Maggiori info su www.spoletonorcia.it.

La mostra “L’architetto Giovanni Montiroli (1817-1888) tra Spoleto, Roma, Alnwick e ritorno. Protagonisti, testimoni e testimonianze di un secolo di professione”, allestita alla biblioteca “G. Carducci” di palazzo Mauri e all’archivio di Stato di Perugia Sezione di Spoleto, due istituzioni culturali che custodiscono parte importante del patrimonio documentale e dell’eredità culturale di Montiroli, è stata prorogata fino a sabato 15 febbraio. Il trekking urbano sui luoghi di Montiroli, in programma per venerdì 10 gennaio, è stato spostato a giovedì 6 febbraio, dalle ore 15.00 (su prenotazione). Dalla visita guidata alla mostra di palazzo Mauri e a quella all’archivio di Stato di Spoleto ci si sposterà attraverso un percorso in cui verranno toccati alcuni luoghi-simbolo del rapporto tra Montiroli e Spoleto, tra cui la casa natale dell’architetto in via delle Felici, il Teatro Caio Melisso di cui curò il restauro e la basilica di San Salvatore di cui ci restano i suoi splendidi disegni e rilievi.

Fino al 14 gennaio si potrà anche visitare Spoleto la Città in un presepe all’ex Museo civico e nella Sala degli Ori (ingresso gratuito) tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. È possibile inoltre ammirare il presepio artistico di Rosella Campelletti nel Bosco Sacro di Monteluco.

Fino al 2 febbraio sarà ancora possibile pattinare alla pista di ghiaccio Frozen Park (parcheggio adiacente il Museo dell’ex Ferrovia Spoleto-Norcia), aperta tutti i giorni – feriali dalle ore 15.00 alle 19.30 e dalle ore 21.00 alle 24.00 – festivi dalle ore 10.00 alle 24.00.

Si ricordano le mostre invernali di Palazzo Collicola visitabili fino al 23 febbraio: Afranio Metelli A typical Afranio thing! 1924 – 2024: omaggio all’artista a cento anni dalla nascita, a cura di Serena Schioppa, Nuvolo, Spazion a cura di B. Corà, A. Iori, P. Ascani e Senza mai sfiorire, Densità e leggerezza nella scultura contemporanea italiana, a cura di Saverio Verini.

Si ricorda infine la gratuità dei parcheggi di superficie nei giorni prefestivi e festivi fino al 14 gennaio 2025, dalle ore 17.30 alle 20.