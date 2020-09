Brutto incidente per giovane imprenditore della Valnerina in Sardegna. Ricoverato a Cagliari.

Brutto incidente alcuni giorni fa in Sardegna per un giovane imprenditore della Valnerina mentre era , con alcuni amici , in moto nell’isola. Si trova ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale di Cagliari con pluri-fratture. Il giovane imprenditore, F.I. residente a Cerreto di Spoleto, era in moto con alcuni amici umbri quando ad un certo punto si è fermato ed è sceso forse per verificare qualcosa. Mentre si era avvicinato alla moto di un amico è sopraggiunta un’auto – forse a forte velocità – che lo ha colpito in pieno e travolto, trascinandolo per diversi metri sull’asfalto. L’impatto è stato violento con attimi di vera paura. F.I. è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale regionale di Cagliari con i medici che hanno immediatamente svolto le indagini diagnostiche necessarie. Purtroppo l’imprenditore – che opera nell’edilizia – ha riportato fratture scomposte nelle due gambe e in altre parti. Per fortuna le sue condizioni si sono stabilizzate e ora i medici stanno valutando come intervenire chirurgicamente. Sulle esatte dinamiche dell’incidente stanno facendo approfondimenti i Carabinieri del posto.