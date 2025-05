Calcio a 5, finali regionali 2025: ARGES campione regionale

Si è concluso con grande soddisfazione per il Comitato CSI di Foligno il weekend delle Finali Regionali CSI Umbria 2025, andate in scena a Civitanova Marche dal 23 al 25 maggio. Due le squadre del comitato folignate in campo, protagoniste di un’ottima prestazione sportiva e umana: F.C. Arges, impegnata nel Calcio a 5, e Babulle Spoleto, nella Pallavolo Mista.

Percorso perfetto per F.C. Arges, che conquista con merito il titolo regionale di Calcio a 5, al termine di un torneo molto equilibrato. Dopo due partecipazioni concluse in finale nelle passate edizioni, arriva finalmente il trionfo.

I risultati:

• Arges 1 – 1 Ponte San Lorenzo

• Arges 5 – 4 Castel Grifone

• Arges 4 – 2 Castello Futsal

• Finale: Arges 3 – 3 Ponte San Lorenzo (7-6 d.c.r.)

La finale, ricca di emozioni, si è decisa ai calci di rigore dopo un 3-3 nei tempi regolamentari. Con questa vittoria, Arges ottiene anche l’accesso alle Finali Nazionali CSI 2025.

In campo anche la formazione di Babulle Spoleto, presente come Squadra Fair Play dopo il campionato provinciale organizzato dal CSI Terni. Il team aveva già preso parte in passato alle finali regionali arrivando anche alle fasi nazionali, dove conquistò un 3° posto.

I risultati del Girone B:

• Babulle Spoleto 2 – 0 Doreno’s

• Babulle Spoleto 0 – 2 OnlusPienihRasih

Nonostante la mancata qualificazione alla finale, la squadra ha mostrato qualità, correttezza e grande spirito sportivo, confermandosi una delle realtà più solide e affiatate del nostro territorio.

Alle Finali era presente anche Luigi Di Vincenzo, collaboratore del CSI Foligno e consigliere regionale CSI, in qualità di arbitro ufficiale del comitato. Un ruolo fondamentale che dimostra l’importanza del nostro gruppo dirigente anche nella gestione tecnica delle manifestazioni.

Il Comitato CSI di Foligno torna da Civitanova con:

• un titolo regionale vinto nel Calcio a 5

• una squadra di Pallavolo Mista che ha onorato la competizione

• la rappresentanza nella direzione di gara

“Siamo orgogliosi del comportamento, dei risultati e dello spirito con cui le nostre squadre hanno rappresentato Foligno,” afferma il Presidente del CSI Giovanni Noli. “È una conferma della forza del nostro movimento, fatto di sport, passione e valori condivisi.”

Ora gli occhi sono puntati alle Finali Nazionali CSI 2025, dove F.C. Arges porterà con sé tutto l’entusiasmo di un comitato in crescita.