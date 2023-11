Claudio Cicchella proposto come nuovo procuratore della Repubblica a Spoleto

Claudio Cicchella è stato proposto quale procuratore della Repubblica di Spoleto dalla commissione incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura. La decisione è stata presa all’unanimità dall’organismo. La nomina del nuovo procuratore dovrà ora essere ratificata dal plenum dell’organo di autogoverno della magistratura. Cicchella è attualmente sostituto procuratore generale a Perugia. Nel capoluogo umbro è stato a lungo alla procura della Repubblica. Sempre come sostituto. Ha inoltre guidato per un periodo la procura della Repubblica di Terni come facente funzioni. Se il plenum del Csm ratificherà la proposta della commissione, cosa ormai scontata visto il voto unanime, sostituirà Alessandro Cannevale andato in pensione da qualche mese.