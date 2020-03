Coronavirus, primi casi positivi in Valnerina: donna di Norcia in isolamento a casa. Anche a Cascia un uomo positivo.

Il coronavirus non risparmia nemmeno le zone colpite pesantemente dal terremoto. Il primo caso positivo al virus Covid-19 si registra a Norcia con una donna in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Con lei in isolamento anche il marito che non risulta però positivo. E’ una famiglia che vive in una frazione tra Norcia e Piedivalle di Preci, nella valle Castoriana, non lontano dalla stessa Abbazia di Sant’Eutizio. Proprio in una frazione del Comune di Norcia, posta sul lungo valle, vive la donna risultata positiva. Frazione pesantemente danneggiata dal terremoto di quattro anni fa . Sembra che la donna sia stata contagiata quando si trovava a Bergamo, dove vive la propria figlia. La Famiglia, infatti, durante i mesi invernali si trasferisce a Bergamo per stare accanto alla ragazza. A marzo poi ritorna a Norcia dove resta fino a tutto novembre. Proprio a Bergamo sarebbe avvenuto il contagio, probabilmente verso la fine di febbraio. Una volta arrivata nella frazione nursina avrebbe scoperto di essere infetta. Ora i medici della Asl hanno deciso per lei l’isolamento fiduciario, stessa cosa per il marito che però risulta negativo. Anche a Cascia oggi c ‘ è stato il primo caso positivo. Anche in questo caso sembra che il soggetto si sia infettato fuori regione.