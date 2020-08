Norcia, incendio distrugge camper e fa esplodere due bombole di gas. Feriti due turisti portati in Ospedale.

Un camper completamente distrutto dalle fiamme, due bombole di gas esplose e due turisti portati all’ Ospedale San Matteo degli Infermi a Spoleto. È il bilancio di un incendio divampato all’improvviso oggi pomeriggio , a Serravalle di Norcia , che poteva avere conseguenze drammatiche . Prima le fiamme poi due esplosioni violente che hanno fatto temere il peggio anche perché il camper era parcheggiato in un’area molto frequentata, dove chi va a Norcia o a Cascia si ferma volentieri . Un’area di sosta dove i due turisti, provenienti dalle Marche, avevano parcheggiato il proprio camper. Le due esplosioni sono state così violente da provocare danni consistenti ad almeno sette-otto autovetture parcheggiate nella stessa area di sosta. Le fiamme hanno provocato un inizio di incendio anche nella zona boschiva adiacente per fortuna subito domato. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Norcia e i vigili del distaccamento volontario locale. Difficile capire cosa sia effettivamente successo, saranno i tecnici dei vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto a ricostruire l’esatta dinamica e la causa che ha dato vita alle fiamme. I due turisti sono stati portati al Pronto soccorso del nosocomio di Spoleto, le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi. L’unica cosa certa è che poteva avere conseguenze molto ma molto gravi.