Presidente Proietti visita cantieri ospedale di Cascia e Norcia: incontro sulla rete riabilitativa

La presidente della Regione Stefania Proietti ha visitato i cantieri dell’ospedale di Norcia e Cascia, soffermandosi a dialogare con gli operatori dei servizi ospedalieri e territoriali. Ha inoltre incontrato gli ospiti delle associazioni per disabili “Tutti i colori del mondo” di Norcia e “Oasi” di Cascia. Proietti è stata accompagnata dalla direttrice regionale Salute e Welfare Daniela Donetti, dal sindaco di Cascia Mario De Carolis, da quello di Norcia Giuliano Boccanera, dal direttore generale della Usl Umbria 2 Piero Carsili, dal direttore sanitario dell’Usl Umbria 2 Nando Scarpelli. In entrambi i cantieri ospedalieri la presidente ha manifestato la propria soddisfazione per l’avanzamento dei lavori per una ricostruzione “con tecniche d’avanguardia, con la massima attenzione alla sostenibilità ambientale e per la consegna delle strutture entro la fine dell’anno”. In occasione della visita si è tenuto presso il parlatorio Parenti del Monastero Santa Rita un momento di approfondimento dal titolo “Sviluppo ospedaliero e rete riabilitativa regionale: il punto su Cascia”.