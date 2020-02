Spoleto, sulla crisi politica intervengono commercianti e artigiani: ” Dove sta la responsabilita’ ? Basta scontri politici “.

” Basta scontri politici, non avete il senso di responsabilita’. Invece di litigare risolvete i problemi della citta’ “, e’ questo, in sintesi, il messaggio che arriva dai commercianti e artigiani di Spoleto dopo il cambio di casacca di alcuni consiglieri e il rischio di una crisi in comune. Sono delusi e arrabbiati i rappresentanti delle imprese spoletine per ” l’attuale situazione politica che ci preoccupa moltissimo”, aggiungono Tommaso Barbanera e Valeria Severini, rispettivamente presidenti di Confcommercio e Confartigianato. Non sopportono i ” giochi di palazzo”, le “diatribe politiche” e denunciano una situazione ” non piu’ sostenibile per la citta’ “. Fanno un richiamo deciso al ” senso di responsabilita’ e ricordano che “le imprese spoletine sono alle prese con tantissime difficolta’ “. Ai cambi di casacca preferiscono ” progetti che facciano uscire Spoleto dal suo isolamento dovuto anche alla carenza di infrastrutture “. I rappresentanti di Confcommercio e Confartigianato elencono poi una serie di problematiche urgenti da affrontare con senso di responsabilita’, a cominciare dal centro storico dove “occorrono interventi di riqualificazione, incentivi per favorire la residenzialita’ e sostenere la presenza delle attivita’ commerciali e artigianali”. Ricordano l’importanza di riavere subito la disponibilita’ del Ponte delle Torri, di mettere in piedi una seria programmazione degli eventi con l’obiettivo di ” destagionalizzare i flussi turistici”. E’ chiaro l’invito degli operatori delle imprese: non perdete tempo con le beghe di palazzo ma provate a fare qualcosa di utile per la citta’. Una presa di posizione che arriva in un momento difficile per l’amministrazione comunale di centro-destra, alle prese con una spaccatura tra il Sindaco De Augustinis e la parte piu’ consistente della maggioranza (Lega e Fdi ). Una spaccatura che sta assumendo toni molto accesi soprattutto dopo le dichiarazioni del segretario regionale della Lega Virginio Caparvi e del rappresentante in consiglio comunale Stefano Polinori di Fdi. Due interventi in contemporanea contro il Sindaco De Augustinis e l’assessore Angelo Loretoni.