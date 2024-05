Tentata rivolta nel carcere di Spoleto: 4 detenuti armati di bastone minacciano gli agenti

Sarebbe stata sventata una rivolta di detenuti nel carcere di Spoleto. E’ quanto sostiene Fabrizio Bonino, segretario regionale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe). Sarebbero stati quattro detenuti della sezione Media sicurezza, di cui due di origini campane e due sudamericani. “Si sono piazzati vicino al cancello d’ingresso della Sezione – denuncia Bonino – due di loro si erano armati di spranghe di legno ricavate dai tavoli in uso nelle celle e, con minacce di morte rivolte agli agenti, ne impedivano l’ingresso”. Sarebbe poi iniziata una trattativa ma i due detenuti armati di bastoni avrebbero tentato di colpire l’ispettore coordinatore della sorveglianza generale, che nel frattempo era intervenuto sul posto. I quattro detenuti avrebbero chiesto di parlare con la direttrice del carcere e, pur essendo stati informati che la stessa non era in loco, “a nulla sono valsi i tentativi di mediazione del personale di polizia presente, tanto da dover richiedere l’intervento del sostituto commissario, il quale dopo ore di trattativa è riuscito a convincere i detenuti a interrompere la rivolta”. Il sindacato chiede interventi urgenti da parte dell’amministrazione a cominciare dallo “sfollamento, per almeno 25 unità, della sezione di Media sicurezza”. Inoltre, come più volte richiesto, ” l’immediato invio del contingente di 38 unità recentemente stabilito nel piano di incrementi del personale per il 2024″. I fatti denunciati dal Sappe sono avvenuti il 3 maggio scorso. Secondo Bonino la situazione è ormai insostenibile con una carenza di personale che si attesta “al 40% e in assenza di un comandante titolare ormai da quattro mesi e senza vedere la possibilità di una soluzione in tempi brevi”. Per non parlare delle condizioni di lavoro degli agenti in servizio nel carcere di Spoleto che continuano ad ammucchiare “giornate di congedo e riposi settimanali arretrati, migliaia di ore straordinario rese oltre il limite individuale e neanche retribuite”.