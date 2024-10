Valnerina, la guardia di finanza sequestra oltre 6 mila articoli privi di certificazioni

La Guardia di Finanza della Compagnia di Spoleto ha messo in campo una serie di controlli presso alcune attività commerciali dei comuni della Valnerina. L’obiettivo dei militari è stato quello di verificare le certificazioni di sicurezza correlate agli articoli messi in vendita. All’esito delle attività espletate, le Fiamme Gialle di Spoleto hanno rinvenuto e posto sotto sequestro oltre 6000 prodotti, tra cui cuffie auricolari e pennarelli di varie marche, non rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa. In particolare gli articolari utilizzati per gioco dai bambini di età inferiore ai quattordici anni, assimilati alla categoria dei giocattoli. I titolari degli esercizi commerciali, dove sono stati effettuati i sequestri, sono stati segnalati alla Camera di commercio dell’Umbria per violazione del D.Legs. n.54/2011. Sono state elevate sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 10.000 euro. L’attività posta in essere dalle Fiamme Gialle di Spoleto si inserisce nel più ampio contesto della tutela del mercato dei beni e servizi, della libera concorrenza e del contrasto alla produzione e commercializzazione dei prodotti non sicuri a tutela dei consumatori, specie i più giovani e degli esercenti che operano nel rispetto della legalità.