Alessio Madolini vince la 2° Prova Interregonale GPG spada. Terzi Bussetti, Liberati e Sbarzella

TERNI – Grandi soddisfazioni per il Circolo Scherma Terni anche dalla 2° Prova Interregionale GPG a Roma riservata agli atleti di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Nella spada vittoria di Alessio Madolini nella categoria Giovanissimi dove Achille Pagliai si piazza al 9° posto. Nella categoria Allieve, terzo gradino del podio per Eleonora Sbarzella. Terzo anche Edoardo Bussetti negli Allievi. Sul podio anche Silvia Liberati, terza tra le Giovanissime. Undicesimo posto per Sofia Fiore nella categoria Bambine. Nel fioretto terzo posto per Tommaso Scassini (Categoria Allievi anche se per età sarebbe nella Categoria Ragazzi quindi bravo doppiamente perché un anno più piccolo), Edoardo Celi (Giovanissimi) e Chiara Magni (Allieve). Chiude sesto posto nella categoria Giovanissimi Lorenzo Urbani. Tripletta nella sciabola categoria Giovanissime con podio tutto firmato Circolo Scherma Terni: sul gradino più alto Flavia Astolfi, argento per Sara Di Gregorio e bronzo per Lucia Terenzi. Nicola Raggi vince tra i Giovanissimi con Diego Vignoli che si piazza al settimo posto. Secondo Matteo Barbarese e settimo Samuele Gubbiotti tra i Maschietti.