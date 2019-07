Amatori nuoto, i risultati a Chianciano Terme

PERUGIA – Presso Chianciano Terme, nei giorni 26/27/28/29 giugno, Si sono disputati i campionati italiani di nuoto assoluti in vasca lunga FISDIR, organizzati dalla Virtus Buonconvento.

Anche in questa competizione, grandi risultati per l’Amatori nuoto, l’atleta Andidero Chiara, allenata da Bianchi Serenae seguita daCecconi Francesca, conquista 1 oro nei 50 st con il tempo di 34” 99, un bronzo nei 100 st con il tempo di 1’21”52 e, un altro bronzo nei 50 farfalla con il tempo di 43” 73. Per la categoria junior f open conquista 3 ori nei 50 st 100 st e 50 farfalla.

Tra le tante foto che sono state scattate, afferma Marco Peciarolo, responsabile e tecnico della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, quella più rappresentativa è quella che ritrae Silvia Corradin, l’apriporta nel mondo Nazionale del nuoto, Kathrin Oberhauser10 anni in Nazionale e la “cucciola” Chiara Andideroai suoi primi passi e già pluricampionessa.

Una sinergia che ha portato ad emozioni e risultati grandiosi e quindi un ringraziamento speciale va ai tecnici e alla famiglia di Chiara dal presidente Mauro Brugnonia nome della Amatori Nuoto.