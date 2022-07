Andrea Temesvari allo Junior Tennis Perugia

Un fine settimana difficile da dimenticare per gli appassionati di tennis perugini ed in particolare per lo Junior Tennis Perugia. Perché a distanza di 39 anni dal titolo conquistato sui campi di via XX settembre agli Internazionali d’Italia femminili, ha fatto visita al club perugino Andrea Temesvari. Che si è intrattenuta con allievi della scuola tennis, associati del club e Maestri dello Junior Tennis Perugia. “Rivedere le vecchie foto del 1983 è stato a dir poco emozionante – ha confidato l’ungherese ex nr.7 mondiale e vincitrice del titolo di doppio nel 1986 al Roland Garros in coppia con Martina Navratilova -. Ho riassaporato ricordi indelebili, come quando Poppy Vinti e mio padre, due personaggi a dir poco carismatici, discutevano di tennis e non solo in mia presenza. E poi il contratto con la Ellesse, azienda fantastica che ha segnato gran parte della mia carriera professionistica, la città, questi campi… Tutto meraviglioso, mi ha fatto enormemente piacere tornare, mi è venuta la pelle d’oca ed ammetto di essermi commossa. Grazie”. Il folto pubblico presente le ha tributato un lunghissimo applauso”.

DOPPIO – A causa dell’infortunio occorso alla spagnola Angela Fita Boluda, non è stata disputata la finale del torneo di doppio. Il titolo va alla coppia composta dall’ucraina Valeriya Strakhova e dalla slovena Veronika Erjavec e la piazza d’onore a Boluda ed Angelica Moratelli. Alle premiazioni presenti il vice presidente del comitato regionale umbro della Federtennis Maurizio Mencaroni e Andrea Temesvari.ju