Automobile Club Perugia firma gemellaggio con Macerata

Gemellaggio tra l’Automobile Club di Perugia e quello di Macerata. In occasione della prima de ‘La Boheme’, è stato sancito un patto tra le due realtà, in una serata segnata anche dalla cultura e dall’arte. L’amicizia della realtà umbra e quella marchigiana è caratterizzata da passioni comuni, emozioni e tradizioni, nella consapevolezza della forza che può dare la condivisione di intenti e soprattutto del futuro della mobilità, dell’educazione, della sicurezza stradale e del motorsport.

Aci Perugia e Aci Macerata, con i presidenti Ruggero Campi ed Enrico Ruffini, hanno dunque rinnovato la loro volontà di collaborazione firmando anche un documento di reciproco impegno, anche alla luce di evidenti analogie delle due realtà: Aci Perugia e Aci Macerata nel 2025 festeggeranno i 100 anni di vita. Ed entrambi possono contare su una struttura per il motorsport. In Umbria con l’Autodromo e nelle Marche con il Kartodromo di Corridonia. Le due realtà, nel gemellaggio, avranno una funzione addestrativa rispetto alle ambizioni dei futuri piloti mentre le due gare di velocità in salita (Sarnano e Gubbio Madonna della Cima) costituiranno l’occasione per scambiarsi e mettere a frutto le reciproche pluriennali esperienze.

I due presidenti, Ruggero Campi e Enrico Ruffini per Macerata intendono anche portare avanti ambiziosi programmi di educazione e di sicurezza stradale, studiando insieme i migliori modi per dialogare con le nuove generazioni trasmettendo loro il prezioso «senso del rispetto reciproco». Un grande appuntamento, dunque, quello di Macerata. Una serata di serio impegno rafforzato dalla sensibilità che la Aci di Macerata e quello di Perugia da anni mettono in campo a beneficio della collettività, con la volontà di fare rete e di raggiungere risultati sempre maggiori.