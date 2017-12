Bartoccini, la carica della Puchaczewski: “Dobbiamo giocare più concentrate e con il sorriso”

Ultima partita del 2017 per la Bartoccini Gioiellerie Perugia che sabato 30 dicembre alle 20.30 ospiterà al PalaEvangelisti la Ginova Baronissi, incontro valido per l’ultima giornata di andata del Campionato nazionale di pallavolo di serie A2 femminile. Sarà un match molto importante per entrambe le squadre che si trovano nella parte bassa della classifica e che sono separate solo da 3 punti. Ma non solo. La Bartoccini viene da una sconfitta nel derby contro Orvieto mentre la Baronissi ha vinto contro Caserta. Entrambe saranno quindi desiderose di ottenere punti utili per la classifica. Arbitreranno l’incontro Stefano Caretti e Andrea Rossetti.

È l’opposta Jessica Puchaczewski, che milita con la Bartoccini dal 2012, a fare il punto della situazione. “Siamo concentrate sull’obiettivo che dobbiamo raggiungere – commenta – anche perché il campionato è molto lungo e ci possono stare degli inciampi. Contro Orvieto, per esempio, abbiamo dimostrato, soprattutto nel primo set, che se veramente siamo tutte coese e siamo una squadra non c’è storia per le nostre avversarie. Dobbiamo solo concentrarci di più. Essere come la squadra che è scesa in campo contro Orvieto nel primo set. Dobbiamo essere concentrate, ciniche e determinate per raggiungere l’obiettivo, perché se siamo coese è possibile farlo, lo abbiamo visto in altre occasioni”.

Come vedi la partita contro la Ginova?

“Dobbiamo vincerla per avvicinarci a loro in classifica – conclude Jessica – in modo tale da essere più tranquille nelle prossime partite. Oramai il girone di andata è finito e abbiamo visto che si può vincere e perdere con tutti. Dobbiamo essere sempre concentrate, serene e giocare con il sorriso per riuscire a disputare un girone di ritorno migliore”.

Così in campo

Bartoccini Gioiellerie Perugia: Puchaczewski, Mazzini, Mancinelli, Fiore, Lotti, Garcia Zuleta, Kotlar, Giampietri (libero), Rimoldi, Barbolini, Repice, Pascucci, Santibacci. All.: Bovari. Vice all.: Panfili.

Givova Baronissi: Baruffi, Ferrara, Avenia, Prestanti, Mendaro, Strobbe, Maggipinto (libero), Kijakova, Pedone (libero), Vjko, Gagliardi, Moneta, Quarchioni. All.: Castillo. Vice all.: Cicatelli.

Classifica: Ubi Banca San Bernardo Cuneo 35; Lpm Bam Mondovì 34; Delta Informatica Trentino 34; Fenera Chieri 33; Volley Soverato 32; Battistelli Sg Marignano 32; Savallese Millenium Brescia 30; Conad Olimpia Teodora Ravenna 25; Barricalla Collegno 23; Zambelli Orvieto 21; Club Italia Crai 18; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 16; P2p Givova Baronissi 16; Bartoccini Gioiellerie Perugia 13; Golem Olbia 9; Sigel Marsala 7; Golden Tulip Volalto Caserta 6