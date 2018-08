Basket, ufficiale alla Valdiceppo l’arrivo di Luca Quondam

Dopo qualche giorno passato lavorando sotto traccia, la Valdiceppo ufficializza un altro rinforzo per la prima squadra di Coach Formato. E’ lo spoletino Luca Quondam che difenderà i colori biancoblu nello spot di Ala grande.

Luca è una vecchia conoscenza del mondo BA che lo ha sfidato molte volte da avversario quando ancora militava tra le fila della Giromondo Spoleto. Classe ’96 si presenta a Ponte San Giovanni con un buonissimo curriculum e con tantissima voglia di prendersi qualche rivincita.

Come detto fino a i 15 anni fa parte del settore giovanile spoletino prima di fare le valigie e approdare alla prestigiosa foresteria della Pallacanestro Reggiana, squadra di Serie A, dove si confronta con i migliori nel campionato DNG. Dopo un anno ancora a Spoleto è un’altra società storica del panorama nazionale a chiamarlo. Viene ingaggiato dalla Poderosa Montegranaro per la serie B e gioca anche in doppio tesseramento con Porto San Giorgio. E’ proprio in quelle stagioni che conosce Salvatore Formato, all’epoca allenatore a Montegranaro. Dopo le Marche è il turno del Lazio. Prima è a Civitavecchia in C Gold nel 2016-2017 e poi la stagione scorsa aiuta la FAVL Viterbo fino al primo turno playoff di C Silver.

Giocatore duttile dotato di un fisico agile, buona tecnica individuale, può ricoprire con facilità i ruoli del 3 e 4 e all’occorrenza dare il proprio contributo anche vicino a canestro. Tiro da 3 punti e lotta a rimbalzo sono le sue specialità offensive mentre può difendere con facilità contro tutti i ruoli.

“Sono davvero orgoglioso e contento di essere stato contattato da coach Formato” – presentandosi – “Appena ha accettato l’incarico ha pensato a me dato che ci conosciamo e stimiamo dai tempi della Poderosa. Mi ha voluto fortemente voluto e proprio per questo ho accettato di firmare con Valdiceppo, rinunciando alle altre proposte che mi erano arrivate. Mi ha trasmesso la sua carica e la sua voglia di farmi migliorarw a livello individuale per aiutare tutto il gruppo. Ovviamente ricordo le sfide giovanili con Basket Academy, che da allora considero come un ambiente sano, stimolante ed una società molto organizzata che mette a disposizione il meglio per i propri giocatori. Arrivo a Perugia con la voglia di dimostrare il mio valore, in campo come fuori, esprimendo tutto il mio potenziale che non sempre è emerso. Mi piacerebbe ripagare la fiducia del coach e della società con un rendimento in crescita partita dopo partita. Già sono in contatto con il coach e con lo staff per presentarmi al via della preparazione nelle migliori condizioni.”

“Conosco Luca dai tempi di Montegranaro – interviene Coach Formato – e non appena ho accettato il ruolo di capo allenatore alla Valdiceppo Basket ho subito pensato a lui per rinforzare il reparto lunghi. La vicinanza e la sua voglia di rimettersi in gioco in Serie C Gold hanno fatto il resto, si tratta di un elemento fondamentale per noi e per la nostra stagione. Può essere molto utile sia fronte che spalle a canestro e potrà, anche se giovanissimo, con la sua esperienza far crescere il gruppo ”

Giulio Agostinelli, dirigente BA prosegue: “Ci ricordavamo di Luca e gli diamo il più caloroso dei benvenuti. Sappiamo che potrà rivelarsi un giocatore molto importante.”