Block Devils, aria di big match contro l’Itas Trentino

Si respira aria di big match sotto le volte dell’impianto di Pian di Massiano dove domenica prossima, con fischio di inizio alle 18, i Block Devils scenderanno in campo con l’Itas Trentino per la quinta giornata del girone di ritorno di regular season. E’ uno scontro diretto quello tra i campioni d’Italia e la squadra dolomitica, reduce dal posticipo della quarta giornata, lunedì 6 gennaio sul campo di Modena: i ragazzi di coach Fabio Soli si sono imposti 3-1 confermando il secondo posto in classifica, a cinque lunghezze da Perugia e con una partita da recuperare (il match con Cisterna Volley non disputato per la partecipazione di Trento al Mondiale per club – data ancora da definire).

Al PalaEvangelisti si sta sfruttando al massimo questa “settimana tipo”, alternando il lavoro in sala pesi a quello sul campo. Questa mattina seduta preventiva in palestra e, nel pomeriggio, lavoro tecnico sul taraflex tricolore. Lo staff tecnico bianconero sta ottimizzando il programma di lavoro in questa settimana intera tra le mura amiche, che precede un periodo denso di impegni fuori casa per i ragazzi del presidente Gino Sirci: la prossima settimana infatti, si torna a viaggiare in Europa: giovedì 16 la Sir Sicoma Monini Perugia sarà impegnata in trasferta sul campo del České Budějovice (in repubblica ceca) per la quinta giornata della fase a gironi di Champions, la domenica successiva, 19 gennaio alle 19:30, trasferta all’Eurosuole Forum con la Lube e dopo questo match si aprirà la settimana della Final Four di Coppa Italia, in programma all’UnipolArena di Bologna sabato 25 e domenica 26 gennaio.