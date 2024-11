Block Devils in vista della trasferta in Puglia

Proseguono gli allenamenti al PalaEvangelisti di Perugia in vista della prossima trasferta di campionato: la 7° giornata del girone di andata di regular season porta i Block Devils in trasferta in Puglia dove domenica 10 novembre, con fischio di inizio posticipato alle 19, scenderanno in campo con la Gioiella Prisma Taranto di coach Dante Boninfante e del suo vice Samuele Papi.

Dopo la sfida nella “città dei due mari”, il PalaEvangelisti sarà grande protagonista con un doppio appuntamento: mercoledì 13 novembre alle 20:30 torneranno ad accendersi i riflettori sulla Champions League con la prima giornata della fase a gironi in cui la Sir Sicoma Monini Perugia, inserita nella Pool D, sarà impegnata con la formazione ceca del České Budějovice.

In vista del match, la biglietteria aprirà domani, giovedì 7 Novembre alle ore 12.

Dopo la serata di Champions, ancora un appuntamento casalingo per i Block Devils che scenderanno in campo per l’8° giornata del girone di andata di Superlega nell’anticipo di sabato 16 Novembre alle 19:30. Per questo match la vendita dei biglietti sarà attiva da lunedì 11 novembre alle 12.

News dal PalaEvangelisti

Al PalaEvangelisti nel frattempo proseguono gli allenamenti in vista della trasferta di campionato. Seduta preventiva in sala pesi questa mattina per i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti che nel pomeriggio sono stati impegnati nel consueto allenamento sul taraflex.

Venerdì 8 novembre conferenza stampa pre-gara ore 11:15

In vista del Match con la Gioiella Prisma Taranto, la conferenza stampa è in programma venerdì 8 novembre alle 11:15 nella sala stampa del PalaEvangelisti al primo piano.

A disposizione dei giornalisti lo schiacciatore bianconero Nicola Cianciotta.