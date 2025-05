Block Devils pronti per la Final Four di Champions League

Ci siamo! La squadra è atterrata a Łódź dove avrà modo di ambientarsi e prendere confidenza con l’impianto di gioco che ospiterà la Final Four di Champions League, il grande appuntamento europeo che aprirà il sipario con la prima semifinale, venerdì 16 alle 20. Saranno proprio i Block Devils ad inaugurare il week-end scendendo in campo con l’Halkbank Ankara di coach Rado Stoytchev: due squadre di altissimo rango in sfida per un posto nella finale di domenica 18.

Il gruppo arriva all’appuntamento con la carica delle grandi squadre, dopo una settimana tipo di allenamento che, non avendo partite da giocare, è stata molto intensa e ha consentito allo staff tecnico bianconero di poter organizzare al meglio il lavoro, anche spingendo di più in sala pesi e nel corso degli allenamenti tecnico-tattici sul taraflex. Il centrale argentino di casa Sir Sicoma Monini Perugia, Agustin Loser, alla sua prima Final Four di Champions ha descritto come arrivano i Block Devils a questo appuntamento: «Secondo me ci siamo allenati molto bene per arrivare alla miglior forma, sarà molto difficile, questo lo sappiamo, ci sono quattro squadre fortissime, ma secondo me la squadra arriva bene e con tanto entusiasmo, per finire la stagione nella miglior forma!»

Tra i fondamentali che potrebbero fare la differenza nel corso del match, c’è sicuramente la battuta, punto di forza di Perugia ma, sottolinea Loser, anche delle altre tre squadre protagoniste di questa Final Four: «Secondo me la battuta sarà un aspetto importante perché ad esempio in Polonia le squadre polacche si caratterizzano molto per la battuta e l’attacco, però anche Ankara ha dei giocatori molto forti in battuta quindi quello lì sarà un aspetto molto importante su cui fare attenzione, per quanto riguarda l’attacco, tenere sempre il sideout alto ti dà un margine per poterti permettere di “sbagliare” anche un po’ la battuta e poter rischiare un po’ di più. Se la battuta va bene, puoi fare la differenza, ma proprio per quello è importante tenere il sideout alto. Lo stile di gioco di ogni squadra è diverso, ma qui sarà una sola partita: può capitare tutto, non hai il margine di aspettare cosa capita o avere un’altra partita: tutte le squadre andranno lì a giocare a tutto fuoco dall’inizio e dobbiamo essere pronti anche noi per quello: dobbiamo in questo momento pensare alla semifinale e non pensare più avanti: il primo obiettivo deve essere arrivare in finale e poi se ce la facciamo, l’altro obiettivo sarà portare la coppa a casa».

Sarà una partita che riserverà delle grandi emozioni, per il pubblico, ma anche per i giocatori, in particolare per chi, come Loser, vive e gioca la Final Four di Champions League per la prima volta. Esordio assoluto nella massima competizione per club a livello europeo anche per Francesco Zoppellari: «Ora le emozioni sono positive, perché sappiamo che andremo in un grande evento, c’è senza dubbio anche grande orgoglio, perché quando è iniziata questa manifestazione noi sognavamo di essere qua e abbiamo lavorato sodo per raggiungere questa Final Four e adesso ci siamo! Stiamo lavorando al meglio e quindi c’è orgoglio e anche responsabilità perché siamo in semifinale, sono partite secche e tutto può succedere, stiamo lavorando bene, dobbiamo stare sempre lì sul pezzo sulla partita e poi siamo Perugia: sentiamo molto il calore della gente e della società: le emozioni sono positive!».

Sulla semifinale con Ankara, Zoppellari sottolinea il valore della squadra turca alla cui guida è arrivato un tecnico come Stoytchev che ben conosce il campionato italiano:

«La squadra è formata da grandi campioni che l’Italia conosce come Leal e Kooy; cosa ci aspettiamo? L’inserimento di Stoytchev, che ben conosce la pallavolo italiana, immagino che senza dubbio lo poterà a preparare bene la partita, conoscendoci. E poi loro avranno una grande voglia di rivalsa, quindi noi dobbiamo stare molto attenti e poi la squadra si commenta da sola perché sono forti: hanno un’ossatura di giocatori stranieri molto valida».

Finale regionale Under 15: vince la Sir Safety Mericat Rossa

Al Pala Di Vittorio di Terni si è svolta la finale regionale Under 15 che vedeva opposte la Sir Safety Mericat Rossa di coach Moscioni contro la Sir Safety Mericat Bianca di coach Fontana.

A vincere per 3 a 0 è stata la Sir Safety Mericat Rossa.

I complimenti vanno a tutte e due le formazioni perché, se da una parte c’erano i favori del pronostico per la squadra di Moscioni, dall’ altra la Sir Safety Mericat Bianca di Carmine Fontana è stata una rivelazione: si è costruito il percorso per accedere alla finale lavorando in crescendo.

Il Direttore Tecnico del settore giovanile bianconero, Andrea Piacentini, si ritiene ampiamente soddisfatto: «c’è molto da lavorare nel territorio, un territorio alla ricerca di continuità nei numeri e nei giovanissimi che vogliono affacciarsi a questo sport. Sarà un’estate dove in primis cercherò di allargare gli orizzonti, di trovare collaborazioni ulteriori e organizzare eventi nelle varie zone dell’Umbria dove la pallavolo ha anche calcato anni orsono una pallavolo di alto livello ma che ad oggi si fatica a reclutare giovani atleti. Sottolineo anche in questa occasione l’ottima organizzazione da parte della FIPAV Umbria: è stato bello, inoltre, tornare per una finale giovanile a Terni, una piazza che merita».

Under 19 alle finali nazionali a Termoli

Finisce nella prima fase, invece, l’avventura dell’ Under 19 alle finali nazionali a Termoli.

Nella prima giornata sconfitta 3-2 dall’ ITAS Trentino nonostante l’ottimo Dionigi, con i parziali di 25-14 nel primo set, poi si aggiudica ai vantaggi 27 a 25 il secondo per perdere il terzo 25-18 e vincere il quarto 25-21.

Al tie break è la squadra trentina a vincere 15 a 6.

Nella seconda gara pomeridiana è l’ Allianz Diavoli rosa a vincere per 3 a 0 con i parziali di 25-21 25-22, 25-17.

Questa mattina l’ultima partita è stata vinta 3-0 con la squadra di casa anch’essa eliminata con i parziali di 25-7 25-9 25-19.