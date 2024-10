Block Devils, si torna a giocare al PalaEvangelisti

Dopo la doppia trasferta consecutiva si torna al PalaEvangelisti: domenica prossima, 20 ottobre, i Block Devils sono attesi dalla gara casalinga contro Cisterna, 4° giornata del girone di andata di regular season. I ragazzi arrivano a questo appuntamento forti della prestazione corale di squadra messa in campo nell’anticipo di sabato al PalaPanini, espugnato in tre set con un sestetto rimaneggiato, a causa dell’assenza dell’ultimo minuto di Ishikawa che è andata ad aggiungersi a quella di Plotnytskyi. Lo schiacciatore ucraino di casa bianconera, ai box dalla semifinale di Supercoppa contro Piacenza, nel corso della quale era stato colpito da un risentimento muscolare alla gamba sinistra, è rientrato in campo per alcuni tratti proprio a Modena: un buon segnale che conferma come l’atleta sia ormai sulla via del pieno recupero.

Nella mattinata di oggi i ragazzi hanno svolto lavoro differenziato: sessione in sala pesi e lavoro con la palla sul campo per i quattro che hanno partecipato al Festival dello sport di Trento, prevenzione in palestra per il resto del gruppo. Nel pomeriggio invece, allenamento sul taraflex.

Attenzione puntata dunque sul prossimo avversario: Cisterna arriverà a Perugia dopo un avvio di campionato contrassegnato subito da match con i top team di questa Superlega: esordio in casa con l’Itas Trentino, nella seconda giornata trasferta a Verona e poi di nuovo tra le mura amiche con Piacenza. In tutte e tre le partite la squadra di coach Guillermo Falasca ha dimostrato di essere pronta a mettere in difficoltà le big, strappando un set sia a Trento sia a Piacenza e portando il match di Verona al tie break.

Nel corso della puntata di ieri di Lunedì Volley il vice allenatore dei Block Devils, Massimiliano Giaccardi e l’opposto di casa bianconera, Wassim Ben Tara hanno entrambi descritto il match casalingo di domenica come una partita da non sottovalutare:

«Sarà una partita bella ma anche complicata – ha detto Giaccardi – loro sono la squadra dell’anno scorso, quindi rodata, giocano bene, hanno il palleggiatore molto bravo, hanno l’opposto che è campione olimpico, i due ricevitori che conoscono già il campionato italiano, sarà dunque una bella battaglia!»

«Li conosciamo, in questa stagione abbiamo giocato con loro in occasione dell’allenamento congiunto in pre-season – ha aggiunto Ben Tara – ma sicuramente questa partita non sarà uguale, ma sarà più difficile: abbiamo tutta la settimana per prepararci e cercheremo di farlo al meglio»

Sir Susa Vim Perugia – Cisterna Volley: attiva la vendita libera

Da oggi a mezzogiorno è attiva la vendita libera dei biglietti per il match casalingo Sir Susa Vim Perugia-Cisterna Volley. L’acquisto è possibile presso i punti convenzionati e on line sul circuito vivaticket.

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (4-14 anni): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (4-14 anni): 26,00

DISTINTI CENTRALI E LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (4-14 anni): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (4-14 anni): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE E CURVA SAN MARCO

Intero: € 22,00

Ridotto (4-14 anni): € 12,00

SETTORI A-B-C-D (“SPICCHI”)

Intero: € 12,00

Ridotto (4-14 anni): € 8,00