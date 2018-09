Calcio a 5, Orvieto Fc parte bene in Coppa Italia. La soddisfazione di Bellagamba: “Bene, ma teniamo i piedi per terra”

ORVIETO – Chi ben comincia è a metà dell’opera, magari non propriamente in questo caso ma l’esordio della squadra di calcio a 5 dell’Orvieto Fc sabato scorso, con vittoria per 3-4 in casa del forte Città di Orte fa sicuramente sorridere il vicepresidente Maurizio Bellagamba…

“Era l’esordio stagionale in Coppa Italia Umbria – commenta – e non abbiamo fallito. E’ stata una gara dura, durissima, d’altronde loro sono la candidata alla vittoria finale del campionato, ma siamo riusciti a portare a casa un buon successo”.

Una buona prova corale di tutto il gruppo che esordiva con il nuovo tecnico…

“Esordio di mister Palmerini, e di tanti ragazzi giovani, che non hanno assolutamente sfigurato. Abbiamo messo in campo una compagine ricca di ragazzi che ci hanno dato soddisfazioni, uno su tutti Andrea Flamini, autore di una tripletta”.

Mercoledì c’è il match di ritorno…

“Restiamo coi piedi per terra, loro sono forti, e al PalaPapini, ore 21.30, sarà una gara durissima e spero che i ragazzi scendano in campo con la giusta concentrazione e la giusta fame di vittoria, senza però eccedere”.

Poi, sabato, via con l’esordio in serie C1…

“Andremo sul campo dell’Assisi, che giocherà il campionato a Torgiano, un campo non troppo grande ed insidioso, ma abbiamo un giocatore che lo conosce bene. Non dobbiamo comunque sottovalutare i nostri avversari, che anche se sono una neo promossa venderanno cara la pelle”.

Domenica toccherà anche alla prima squadra di calcio a 11 fare l’esordio stagionale…

“Giocheranno in Coppa Primavera di Seconda categoria. I ragazzi di mister Moreno Baldini affronteranno l’Allerona a Lubriano per la seconda partita del gironcino, che li vedrà poi impegnati contro il Ciconia la settimana prossima, due ottimi test, inframezzati da delle amichevoli, in vista dell’esordio in campionato di fine mese”.