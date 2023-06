Campionati italiani di endurance, l’Umbria protagonista anche nelle categorie Pony

In Umbria crescono i nuovi talenti dell’endurance. Sono state quasi 60 le giovanissime promesse dell’endurance italiano che domenica 18 giugno si sono sfidate nell’ex aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago (Pg), su distanze variabili dai 2,5 ai 10 chilometri nelle quattro categorie Pony dei VIM Campionati Italiani di Endurance 2023. Di queste 36 erano umbre, 11 allenate proprio dalla nuova campionessa italiana Costanza Laliscia nella scuola di Italia Endurance Stables & Academy, e le restanti provenienti da Lazio, Toscana, Lombardia e Sardegna.

Con 8 amazzoni e 2 cavalieri, l’Umbria è salita su tutti quattro i podi Pony aggiudicandosi 4 medaglie d’oro, all’attivo del Fuxiateam, 3 medaglie d’argento e 3 bronzi.

La campionessa italiana nella categoria Pony Elite, su un percorso di 10 km, è la campionessa uscente di Pony B Vittoria Monetti (Umbria, Fuxiateam) in sella a Salida (con 71 punti); è argento per Alessio Centanni (Lazio, C.I. Tenuta Lambrosia) su Bf Pascha (70,3) e bronzo per Francesco Scalvinoni (Lombardia, Crazy Jamping) su Pia (70).

È un podio tutto umbro e femminile quello della categoria Pony B sulla distanza di 7,5 km: vince l’oro Aurora Laurenzi (Umbria, Fuxiateam) in sella a Salida (70,7 punti), ma sul podio salgono anche le amazzoni Giada Neri (Umbria, Wild Horse) su Egiziana (66,4), medaglia d’argento (già salita con il bronzo sul podio della CEN A sui 40 km), ed Elena Marsella (Umbria, C.I. Montione) su Stella By Caligola che si aggiudica il bronzo (65,9).

La medaglia d’oro della Pony A, percorsa su 5 km, è andata all’umbra Costanza Monetti (con 70 punti) che sempre in sella a Sirio aveva vinto la categoria Avviamento 2022. La accompagnano sul podio un altro umbro, Massimo Vittorio Cavallari (Umbria, Fuxiateam) su Sirio (68,6) che si conquista l’argento, e Jessica Rusu (Umbria, Wild Horse) su Ariel (62,5).

Il vincitore della categoria Pony Avviamento sui 2,5 km è Alfonso Sabatino (Umbria, Fuxiateam) su Alish Kashmir (75 punti), seguito da Rebecca Kodric (Umbria, Wild Horse) su Magic Lobel (70), al secondo posto della classifica, e da Bianca Fiorucci (Umbria, Fuxiateam) su Ringo (66,6), che si piazza terza su un podio ancora una volta tutto umbro.

Alle premiazioni, che si sono svolte domenica pomeriggio tra musica e allegria, hanno partecipato insieme alla presidente di Italia Endurance Asd Simona Zucchetta e all’event director Gianluca Laliscia, anche il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico e l’assessore comunale ai lavori pubblici e protezione civile Marino Mencarelli, Brian Colin Dunn, official FEI, e per la FISE Andrea White, coordinamento rapporti internazionali, e Arianna Bonanno responsabile dipartimento Endurance Pony nazionale.