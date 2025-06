Cinque squadre Tennis Training alle Macroaree: dominio nella fase umbra

Cinque titoli regionali su sette disponibili, una finale e una semi raggiunte nelle restanti categorie: è lo score firmato Tennis Training che arriva dalla fase regionale dei Campionati giovanili a squadre. La scuola di Villa Candida si conferma ancora una volta punto di riferimento nel panorama tennistico umbro, capace di imporsi per organizzazione, continuità e – soprattutto – qualità tecnica.

Il palmarès messo insieme dalla Tennis Training in questa edizione è impressionante: successi nelle categorie Under 10 Misto, Under 12 Femminile, Under 14 Femminile, Under 16 Femminile e Under 16 Maschile. Nelle uniche due competizioni in cui il titolo è sfuggito, ovvero Under 12 Maschile e Under 14 Maschile, i giovani talenti del vivaio hanno comunque raggiunto la finale nella prima e la semifinale nella seconda, venendo sconfitti in entrambe i casi solo al doppio di spareggio.

Un risultato che non arriva per caso, ma che affonda le radici in un lavoro quotidiano attento e strutturato, fondato sulla competenza dello staff tecnico e sull’impegno costante degli atleti. La Tennis Training si conferma così non solo fucina di giovani promesse, ma anche modello di formazione riconosciuto in tutta Italia. Un luogo dove il talento cresce, sostenuto da metodologie all’avanguardia e da un ambiente stimolante.

Cinque delle sette squadre schierate dalla Tennis Training accedono così alla fase di Macroarea, passaggio cruciale per poter ambire alle Final Eight nazionali, dove ci si giocherà il titolo italiano a squadre nelle rispettive categorie. Un ulteriore banco di prova per i ragazzi e le ragazze del vivaio folignate, già protagonisti di una stagione da incorniciare.

«Siamo orgogliosi di quanto costruito – commenta il Presidente della Tennis Training Fabrizio Alessi – perché dietro a ogni successo c’è un grande lavoro di squadra tra istruttori, preparatori e famiglie. Questi risultati ci spingono a continuare su questa strada con ancora più determinazione. Sono la testimonianza che la nostra scuola, oltre ad attirare ragazzi e giocatori già competitivi che cercano il salto di qualità, è capace di creare un grande vivaio per poterseli costruire in casa i giocatori del futuro».

In un contesto in cui lo sport giovanile cerca qualità e continuità, la Tennis Training si conferma ancora una volta sinonimo di eccellenza. E i numeri parlano chiaro.