Continua il percorso degli alfieri della Sir Susa Vim Perugia impegnati in Vnl con le rispettive nazionali. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, capitanati dal regista di casa bianconera Simone Giannelli, rientrano dalla tappa statunitense di Chicago, con tre vittorie su quattro incontri disputati, proprio come in occasione della week 1.

L’Italia archivia la seconda settimana con tre successi contro Polonia (3-2), Cina (3-0) e Stati Uniti (3-0), e una sconfitta al quinto set con il Brasile.

I campioni del mondo in carica si trovano ora stabilmente nelle prime otto posizioni della classifica, che permetterebbero loro di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, ma intanto capitan Giannelli e compagni si preparano affrontare la terza settimana di gare, in programma dal 16 al 20 luglio a Lubiana, in Slovenia.

Anche l’Argentina del centrale bianconero Agustin Loser ha chiuso la week 2 con tre vittorie e una sconfitta. Si è imposta al tiebreak su Cuba, 3-1 sulla Serbia, e 3-0 sui Paesi Bassi, mentre è stata sconfitta 3-1 dall’Iran.

La Polonia dello schiacciatore di casa Sir Susa Vim Perugia, Kamil Semeniuk ha archiviato la seconda settimana con due vittorie e due sconfitte. Ha vinto 3-0 con gli Stati Uniti, 3-2 con il Canada, ceduto 3-1 al Brasile ed è stata battuta dall’Italia 3-2.

I giovani Block Devils tornano di Trofeo delle Regioni, Tamagni convocato per il secondo collegiale nazionale

Si è concluso intanto, in Puglia, il Trofeo delle regioni a cui l’Umbria ha partecipato con una selezione di ragazzi 2009-2010 in cui sono stati convocati anche i giovani più promettenti delle giovanili di casa Sir.

Il Trofeo si è concluso ieri con la vittoria della Lombardia sul Lazio. Tra le file dei Block Devils assente più che giustificato Giorgio Tamagnini, che proprio oggi è stato ufficialmente convocato per il secondo collegiale nazionale Under 16, in programma in Calabria, a Camigliatello Silano, dal primo al 10 luglio sotto la guida del Direttore Tecnico e 1° Allenatore Vincenzo Fanizza.