Coppa delle Regioni Under 16/18 torna al Padel Arena Fastweb di Perugia

orna per il terzo anno consecutivo, sulla prestigiosa superficie del Padel Arena Fastweb di Perugia, la Coppa delle Regioni Under 16 e Under 18, appuntamento cardine del calendario giovanile nazionale. Dopo l’edizione Under 12/14 che si è svolta a Sibari (Calabria) nei giorni passati, dal 27 luglio al 2 agosto, la struttura perugina ospiterà la rassegna giovanile delle categorie superiori. La manifestazione vede la partecipazione di tutte le rappresentative regionali italiane con un format agonistico articolato in gironi di doppio maschile (Under 16 e Under 18) e doppio femminile (Under 16 e Under 18). “Un’occasione unica – commentano dal club perugino – per mettere alla prova i migliori giovani talenti del paese e per osservare da vicino l’evoluzione del movimento padel in Italia”. Il Padel Arena Fastweb conferma così il proprio ruolo centrale nel panorama sportivo umbro e nazionale, offrendo un contesto agonistico e formativo all’avanguardia.

Della squadra umbra fanno parte tre allievi dell’Academy del Padel Arena Fastweb: Matilde Minelli, Emma Speziali e Mattia Makaj.

La riconferma delle ragazze e l’ingresso di Mattia sono accolti con “immensa soddisfazione” dal Head Coach Fabricio Cattaneo. “Questa convocazione – ha dichiarato Cattaneo – è il risultato dell’impegno, della costanza e del percorso tecnico costruito giorno dopo giorno. Per Matilde, Emma e Mattia è un’opportunità straordinaria per mettersi in gioco e per vivere un’esperienza formativa di alto profilo”.

La Coppa delle Regioni è uno snodo fondamentale nel Sistema Padel italiano, inserito in un vero e proprio circuito sportivo che promuove la crescita dei giovani.

“Invitiamo tifosi, famiglie e appassionati a partecipare – concludono da Padel Arena Fastweb –: l’ingresso è gratuito, la cornice è coinvolgente, l’emozione dietro ogni match è autentica. Saranno presenti figure tecniche, preparatori mentali e fisici, per garantire alle squadre un’esperienza completa. Ad accogliere i partecipani è sempre attiva la nostra area ristoro Arena Fuori, con specialità cucinate al momento per ogni pausa di gusto”.