Costanza Laliscia e Kasimir dell’Orsetta conquistano la CEI2* 120 km in Sardegna

Un’altra straordinaria prestazione per Costanza Laliscia, che sabato scorso ha conquistato con autorevolezza la vittoria nella CEI2* 120 km di Abbasanta (OR), nel cuore della terra sarda, in sella a Kasimir dell’Orsetta. La giovane campionessa umbra, classe ’99, portacolori di Italia Endurance Stables & Academy, ha dato ancora una volta prova di maturità, strategia e determinazione, prendendo il comando sin dai primi chilometri e allungando in solitaria già dal secondo giro. Una condotta di gara impeccabile che le ha permesso di tagliare il traguardo in prima posizione, con una media finale di 17,646 km/h.

Grazie a questo successo, Kasimir dell’Orsetta si qualifica per la finale di Coppa Italia, mentre il binomio Laliscia–Kasimir consolida la qualifica per lo Zigulì FEI Endurance European Championship 2025, che si terrà a Castiglione del Lago il prossimo 21 giugno.

Una vera e propria prova di forza e carattere, coronata non solo dalla vittoria assoluta, ma anche dall’assegnazione del prestigioso premio Best Condition a Kasimir dell’Orsetta. Il cavallo ha brillato per la sua straordinaria forma fisica, evidenziata da recuperi cardiaci rapidissimi e un cartellino veterinario impeccabile: elementi che completano il quadro di una prestazione da manuale.

Alle spalle di Costanza, due amazzoni sarde hanno completato un podio tutto al femminile e “di casa”: Marica Anna Marras al secondo posto e Bianca Mattera al terzo, a conferma del grande valore delle atlete locali e del profondo radicamento dell’endurance nella regione.

«Siamo felicissimi per questo risultato, – ha dichiarato Costanza Laliscia – Kasimir dell’Orsetta è stato semplicemente perfetto. Ringrazio di cuore Nicolò Trotta, proprietario del cavallo, per la fiducia che continua a riporre in noi, e tutto il mio Fuxiateam, che ha lavorato in modo impeccabile per rendere possibile questa bellissima giornata. È una vittoria che condividiamo tutti insieme».

Ma il tempo per festeggiare sarà davvero poco: Costanza Laliscia e il Fuxiateam sono già proiettati verso una nuova sfida internazionale, che li vedrà impegnati il prossimo weekend oltre confine, a Valencia, in Spagna, per un’altra importante competizione sulla scena europea.