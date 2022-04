È il momento di gara 4 per la Sir Safety Conad Perugia! Quarto atto della semifinale playoff con i Block Devils si scena al PalaPanini di Modena per un match da dentro o fuori. Fischio d’inizio alle ore 18:00, sotto 1-2 nella serie i bianconeri hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, per allungare la serie alla bella.

Parte oggi pomeriggio per Modena la comitiva bianconera, domattina ultima rifinitura nell’impianto di gioco emiliano.

Nikola Grbic dovrebbe presentare il consueto 6+1 con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Colaci libero.

Andrea Giani recupera Leal, a cui è stata dimezzata la squalifica, e quindi presenterà la formazione tipo con Bruno in regia, Nimir opposto, Stankovic e Mazzone centrali, Ngapeth e Leal posti quattro e Rossini libero.

PRECEDENTI

Trentanove i precedenti tra le due formazioni. Diciannove le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, venti i successi per la Leo Shoes PerkinElmer Modena. L’ultimo confronto diretto lo scorso mercoledì per gara 3 con vittoria di Modena al PalaBarton 2-3 (26-24, 25-22, 16-25, 29-31, 13-15).

EX DELLA PARTITA

Due gli ex in campo tra le due formazioni ed entrambi nel roster di Perugia dove figurano Dragan Travica, a Modena dal 2003 al 2005, nella stagione 2008-2009 e poi nella seconda parte della stagione 2016-2017, e Matthew Anderson, a Modena nella stagione 2019-2020.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Modena e Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa PalaPanini, racconterà live alle ore 18:00 Modena-Perugia sui canali social della società bianconera.

DIFFERITA DEL MATCH SU TEF CHANNEL

Un’ampia sintesi di Modena-Perugia sarà trasmessa in replica lunedì 25 aprile alle ore 20:30 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

LEO SHOES PERKINELMER MODENA: Bruno-Nimir, Stankovic-Mazzone, Ngapeth-Leal, Rossini libero. All. Giani.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Ricci-Solè, Leon-Anderson, Colaci libero. All. Grbic.

Arbitri: Marco Zavater – Umberto Zanussi