Endurance, Veneto vince l’edizione 2022 della Coppa delle regioni

È il Veneto ad aggiudicarsi l’edizione 2022 della Coppa delle regioni di endurance. Al termine di un’appassionante e intensa giornata di gara, sabato 8 ottobre, le amazzoni e i cavalieri veneti guidati dalla chef d’equipe Camilla Coppini si sono classificati primi davanti a Friuli Venezia Giulia e Piemonte, rispettivamente seconda e terza. Buon risultato anche per l’Umbria che, guidata dallo chef d’equipe Matteo Zampagli, si posiziona quinta su tredici regioni che hanno preso parte alla manifestazione organizzata dall’associazione sportiva Wild Horse. Un evento che, dopo il successo della scorsa edizione, si è svolto anche quest’anno a Montefalco, al centro ippico Horses Le Lame Sporting Club che ha collaborato all’organizzazione. Nella giornata di venerdì 7 ottobre, si è disputata anche la Coppa delle regioni di endurance Under 14. I giovani umbri hanno ottenuto la medaglia di bronzo, classificandosi terzi dietro a Lombardia, seconda, e Lazio, prima classificata.

Nei risultati individuali per l’Umbria si è distinta Beatrice Pierotti su Noble Durra Al Qatar, che si è posizionata quarta in categoria Cen A, e Benedetta Maggi Boncini su Ultra Cps, quinta in Cen A Under 14.

In tutto sono stati circa 250 i binomi che hanno preso parte alle gare in rappresentanza di Lombardia, Veneto, Piemonte, Sicilia, Marche, Valle d’Aosta, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Trentino, Umbria, Sardegna e Abruzzo. Gli atleti hanno affrontato i percorsi predisposti da Mimmo Fratini, direttore sportivo della Wild Horse, che si sono dipanati tra gli ulivi e i vigneti, nello splendido paesaggio di Montefalco. Gli Under 14 si sono confrontati su un tracciato da 20,1 chilometri per i Debuttanti e da 40,2 chilometri per i Cen. Per i Senior, uno da 26,7 chilometri per i Debuttanti, uno da 53,4 chilometri per Cen A e uno da 80,1 chilometri per i Cen B.

Alla cerimonia finale di premiazione sono intervenute anche Grazia Basano Rebagliati, vicepresidente della Federazione italiana sport equestri (Fise), e Mirella Bianconi, presidente della Fise Umbria. “Una bellissima manifestazione – ha commentato Bianconi –. Percorso ottimo e grande partecipazione. L’Umbria in questa disciplina c’è, sebbene rispetto all’anno scorso siamo indietreggiati di un posto. Abbiamo comunque fatto un ottimo risultato nell’under 14. Questi giovani tra i 12 e i 14 anni ci danno grande speranza nel futuro”. “Ottimo bilancio – ha dichiarato Mimmo Fratini –. C’è stato un forte incremento di atleti under 14 che sono il futuro dell’endurance. Significa che le scuole in Italia funzionano molto bene. Dobbiamo proseguire con questo ottimo lavoro”.

In questa tre giorni a Le Lame, sono state un migliaio, tra atleti, tecnici e accompagnatori, le persone che da tutte Italia hanno soggiornato a Montefalco e visitato il territorio umbro.