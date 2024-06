Equitazione, a Montefalco in scena i Campionati regionali 2024

È in corso l’importante appuntamento, per il mondo umbro dell’equitazione, con i Campionati regionali 2024 che hanno preso il via giovedì 30 maggio e si concluderanno domenica 2 giugno. Un evento dai numeri significativi, organizzato da Fise Umbria e ospitato da Le Lame horses sporting club a Montefalco, che vede la partecipazione di 310 cavalli per il salto ostacoli e 70 bambini per il settore ludico e pony.

L’evento è aperto alle categorie senior e junior e le discipline in gara sono il salto ostacoli per pony e cavalli e il campionato ludico che comprende varie specialità per bambini a squadre: gimkana 2, gimkana Jump 40, gimkana cross, presentazione, carosello, volteggio. Tante le gare previste dal torneo: Campionato delle società, Mini Coppa Challenger, Campionato 2°Grado Assoluto, Criterium Sport, Campionato 1° Grado Assoluto, Criterium 1° Grado, Trofeo Brevetto/1° Grado Senior, Trofeo Brevetto/1°Grado Junior, Campionato Brevetti Senior, Campionato Brevetti Junior, Criterium Brevetti Senior, Criterium Brevetti Junior, Trofeo Primi Passi, Trofeo Primi Galoppi, Trofeo Pulcini, Trofeo Avviamento, Trofeo Debuttanti, Trofeo Promesse, Trofeo Speranze, Trofeo Esordienti, Trofeo Emergenti, Trofeo Small Cavalli, Trofeo Medium Cavalli, Trofeo Large Cavalli.

La finale dell’evento sarà il Campionato delle società, in programma domenica 2 giugno, una gara a squadre in cui ogni club partecipante schiererà una formazione composta da cinque elementi.

Sabato primo giugno, invece, la manifestazione equestre ospita una cena sociale per tutti i partecipanti ai Campionati regionali con le premiazioni delle discipline che hanno già concluso le gare.