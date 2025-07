Fijlkam Umbria Judo, conclusione 3° Stage Centro

Si è chiuso tra tanti consensi il Terzo Stage Judo Centro Italia, nel pomeriggio di domenica 29 giugno. Una terza edizione, che si è tenuta interamente al Palazzetto dello Sport di Massa Martana, che ha visto coinvolti nei tre giorni più di 100 atleti provenienti da ogni zona della regione ma anche dalle confinanti Lazio e Abruzzo. A dirigere la parte tecnica dello stage ci ha pensato il Maestro Girolamo Giovinazzo (due medaglie olimpiche, ed un’infinità di altri titoli e medaglie) che nei tre giorni di allenamento ha mostrato tecniche, varianti, e situazioni di gara di alto spessore tecnico rapendo letteralmente la platea di praticanti giovani e meno giovani (dalla categoria Ragazzi fino ai Master).

“Il Maestro Giovinazzo dal punto di vista tecnico è una certezza – commenta il presidente del settore Judo della Fijlkam Umbria Robertino Camilli – e siamo stati ben felici di averlo con noi anche in questa edizione, che ci ha riservato grandi soddisfazioni numeriche, sono infatti più di 100 i ragazzi e le ragazze di tutte le età che hanno popolato i 350 metri quadrati di tatami che come Comitato Regionale Umbro abbiamo messo a disposizione”.

Un successo organizzativo che parte da lontano…

“E che non avrei portato in fondo da solo, mi preme infatti ringraziare in primis il Maestro Dario Dionisi, commissario tecnico regionale, e Alessandro Cervelli, nostro responsabile tecnico organizzativo, loro sono stati con me dal momento del montaggio dei tatami sino alla fine. E non posso che ringraziarli di vero cuore”.

Un pensiero che può già andare all’anno prossimo…

“Ora ci riposiamo un attimo, ma abbiamo già iniziato a pensare a come perfezionare le cose per l’edizione che verrà”.

Il tutto in funzione di un movimento, quello regionale, che sta comunque crescendo…

“Stiamo maturando tutti, e i risultati non tardano, voglio infatti complimentarmi con Stefano Poeta e tutta la società, I Poeti del Judo, per il quinto posto di Gianluca Picchi ai Campionati Europei Cadetti. Gianluca da titolare della nazionale nella categoria +90 ha disputato un’ottima gara e ha reso lustro alla propria società e al nostro comitato Complimenti!”.