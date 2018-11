Ginnastica artistica, per la Fortebraccio un’importante occasione di crescita in quel di Fermo

Importante occasione formativa per la Fortebraccio Perugia, che assieme ad altre tre società importante del panorama regionale (CLT Terni, CJG Tifernate e Ginnastica Terni), ha preso parte al Campionato di squadra Allieve Gold 3A e 3B di Zona Tecnica 4 Umbria, Marche, Emilia Romagna e Abruzzo. svoltosi a Fermo grazie all’organizzazione curata dalla Nardi Juventus di Porto San Giorgio.

Allieve 3A In questa categoria Allieve (fascia di età compresa tra 8 e 10 anni) sono scese in pedana – nella palestra Appoggetti di Fermo – CLT Terni, Ginnastica Terni e Fortebraccio Perugia. La CLT si è piazzata al terzo posto fra le 18 squadre partecipanti, con il punteggio di 174,175, ottenendo di diritto – come detto – l’accesso alla Fase Nazionale che si svolgerà a Jesolo il 30 novembre, 1 e 2 dicembre prossimi.

Allieve 3B In questo raggruppamento (fascia di età compresa tra 11 e 12 anni) l’Umbria ha partecipato con due società: il Centro Judo Ginnastica Tifernate e la Fortebraccio Perugia. La squadra altotiberina si è aggiudicata il secondo gradino del podio fra le 8 partecipanti, a solo 0,050 centesimi di punto dalla prima classificata, qualificandosi di diritto alla Fase Nazionale.