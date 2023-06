Ginnastica ritmica, Fortebraccio terza ai campionati italiani assoluti d’insieme giovanili

Altro risultato da incorniciare per la ginnastica perugina. Le giovanissime atlete della Fortebraccio Perugia, infatti, hanno centrato la terza posizione nei campionati italiani assoluti di ginnastica ritmica che si sono svolti al palaGhiaccio di Folgaria. Nella categoria d’insieme giovanile “10 clavette” le ragazze, Giulia Antonelli, Ludovic Bussolini, Maria Rachele Italiani, Eva Pasquino e Ludovica Platoni, allenate da Svetlana Durdenevskaya.hanno chiuso con 23.900 punti alle spalle delle due formazioni giunte ex aequo al primo posto, ossia l’Eurogymnica Torino e l’Opera di Roma, con 25.100 punti. Alle spalle di Perugia si sono classificate la Pontevecchio Bologna (23750 punti), l’Aurora Fano (23250), la Ritmica Albachiara (23150) e via via le altre.

Le premiazioni sono state effettuate dalla team manager della Ritmica Paola Porfiri, dall’assessora alla Cultura di Folgaria Stefania Schir, dalla direttrice dell’APT Daniela Vecchiato e da Marco Dellariva, in rappresentanza di Trentino Marketing.

“Congratulazioni alle ragazze della Fortebraccio – è il commento dell’assessore allo sport Clara Pastorelli – ed alla loro allenatrice per questo risultato che proietta Perugia ai massimi livelli della ginnastica ritmica italiana. Il terzo posto agli assoluti giovanili di categoria rappresenta un risultato straordinario frutto dell’impegno e del duro lavoro in palestra profuso per tutto il corso dell’anno. Questo trofeo conferma che Perugia è città dello sport in tutte le discipline”.