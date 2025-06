Grande prova di Elena Sozio negli 80 metri al Trofeo Bravin, Poggiani vola nei 400 e stacca il pass per i Campionati italiani

Come ogni anno il Trofeo Giorgio Bravin, tradizionale meeting di atletica leggera giovanile, ha regalato spettacolo. Allo stadio Paolo Rosi di Roma per la 58esima edizione si sono dati appuntamento circa 600 atleti delle categorie Cadetti e Allievi provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Per i giovani atleti del team #iloverun Athletic Terni da sottolineare la prova di Elena Sozio negli 80 metri vinti con il tempo di 10.32. Nel Giavellotto Allievi 700 gr nuovo personale per Antonio Valenti (44.52) che si piazza quinto e per Simone Antonini (36.50) che si classifica al settimo posto. Sul podio Olivia Sbordoni (4° nel Giavellotto Allieve con 32.54) e Anna Bordoni (3° nel Salto in alto Cadette con 1.46). Menzione speciale per Sara Lozzi, personal best nei 1000 Cadette con il tempo di 3:24.20, mentre Mattia Rosati ferma il cronometro nei 2000 Cadetti sul tempo di 6:23.42.

A Colleferro sfreccia nei 400 metri Ange Bertin Poggiani che con il tempo di 48.74 si qualifica per i Campionati italiani Promesse in programma a Grosseto il 4-6 luglio. Che fosse in odore di prestazione, Poggiani lo aveva dimostrato già qualche giorno fa allo Stadio dei Marmi nel pre-gara al Silver Gala, test event del Golden Gala, quando aveva fatto segnare il nuovo personal best nei 100 metri assoluti (11.05) così come Stefan Ambarus (11.28) che a Grosseto sarà in gara nei 400 ostacoli.

In Toscana, ma nella categoria Juniores, ci saranno anche Riccardo Befani nel salto con l’asta e Chiara Critelli che ha ottenuto il minimo nei 400 metri con il tempo di 57.82 allo stadio Adriatico di Pescara il giorno dopo della sfortunata finale playoff di Serie C della Ternana. Sempre nella categoria Juniores ci sarà Giulia Colarieti, protagonista domani, mercoledì 18 giugno, ad Ancona nei 1500 metri, che a Grosseto sarà impegnata negli 800 e nei 1500. Grande attesa soprattutto negli 800 metri dopo il fantastico tempo di 2:07.11 ottenuto al Meeting della Quintana di Foligno che è valso il minimo per gli Europei U20 (7-10 agosto a Tampere, Finlandia). Colarieti al momento possiede la terza prestazione assoluta negli 800 e la quarta nei 1500, mentre Befani con 4.80 è il terzo miglior Juniores nel salto con l’asta.

Dagli Juniores agli Allievi con il nuovo record regionale nei 200 metri firmato pochi giorni fa da Lorenzo Corsi (21.93) che conferma il minimo di qualificazione già ottenuto per i Campionati italiani in programma il 28-29 giugno a Rieti. Il nuovo primato regionale migliora il precedente record (22.08) che apparteneva dal 1997 ad un altro ternano, Roberto Gobbi. Corsi è il primo U18 umbro che corre i 200 metri sotto i 22 (vento regolare a +1.2). Una prestazione di livello che colloca l’atleta allenato da Roberto Ceccarelli al secondo posto della graduatoria nazionale di categoria, attualmente ad un solo centesimo dal capofila stagionale Federico Crevacore. Top di categoria anche Sofia Marcucci, fresca di record regionale nei 2000 siepi (6.58.67) e miglior tempo nazionale dell’anno Allieve, che di recente ha migliorato il personale anche nei 1500 metri (4.42.51) e a Rieti il 28-29 giugno sarà in gara nei 3000 siepi e nei 3000. Gabriele Pacelli, invece, sarà impegnato negli 800 e 1500.