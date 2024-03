I dieci anni del Subbuteo Club Terni

Nella storia del subbuteo Ternano bisogna aggiungere una realtà che ha ben 10 anni di vita nella città dell’acciaio.

Era il 21 ottobre 2014 quando nasceva il Subbuteo Club Terni, già all’epoca Marco Perotti iniziava a pubblicizzare il gruppo aggregativo per trovare nuovi appassionati nel territorio Ternano.

Durante questi 10 anni si sono svolti vari tornei anche a livello nazionale e vari campionati interni tra i membri del club.

Con l’inizio del 2024 il club Ternano entra nel decimo anno di vita, attualmente fa parte del circuito amatoriale internazionale Waspa, il subbuteo club Terni 2014 e’ una realtà italiana importante conosciuta in questo circuito che vanta club in Europa tra le principali nazioni spiccano la Francia, il Belgio, la Spagna e l’Inghilterra, poi ci sono altre realtà in Australia, Giappone e anche negli stati uniti.

Nel club Ternano formato da un bel gruppo di persone, si praticano il subbuteo tradizionale e il calcio tavolo.

La nuova sede di gioco si trova a Terni in piazza della pace n19 presso la cittadella delle associazioni.

Si gioca di solito il lunedì sera verso le 21,30 circa, per maggiori informazioni si può consultare la pagina Facebook Subbuteo table Soccer a Terni.

Il responsabile del club e’Marco Perotti tesserato fisct con il club capitolino SS LAZIO TFC gioca tornei agonistici sportivi a livello nazionale di subbuteo tradizionale e di calciotavolo.

La notizia interessante che

Perotti ha conseguito con profitto il patentino per Istruttore under di subbuteo tradizionale e di calcio tavolo ha seguito dei corsi della federazione italiana sportiva calcio tavolo e dall’Opes Italia settore nazionale subbuteo ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, con questo titolo Perotti potrà insegnare il calcio in miniatura ai ragazzi giovani, ci saranno novità per far conoscere questo gioco sport ai giovani nel territorio Ternano.

Si sta organizzando un evento ad Ottobre prossimo per festeggiare il decennale del club Ternano, Vi aspettiamo numerosi nella nostra sede per divertirci con il subbuteo sul panno verde.