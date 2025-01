Inizia ufficialmente la collaborazione tra la Sir Susa Vim Perugia e il Suntory Sunbirds di Osaka. Il club di pallavolo campione d’Italia e il club campione del Giappone in carica, insieme in una partnership che guarda lontano, puntando ad una collaborazione reciproca per crescere ed allargare i propri orizzonti.

La partnership era già stata anticipata, ad inizio stagione, quando il 20 ottobre scorso, in occasione di una partita casalinga dei Block Devils, venne ospite a Perugia, in via non ufficiale, il general manager del Suntory Sunbirds, ed oggi è stata ufficializzata attraverso una conferenza stampa che si è svolta ad Osaka, presso la sala conferenze del club, alla presenza di oltre 50 testate giornalistiche nazionali accreditate tra le più importanti. Una vetrina mondiale per la Sir Susa Vim Perugia che ha avuto ampio spazio in conferenza con il collegamento dall’Italia, in diretta dal quartier generale, del presidente Gino Sirci:

«Oggi annunciamo questa collaborazione al mondo: per la Sir Susa Vim Perugia è un grande traguardo, nessuno ha fatto come noi finora. E’ un grande onore e una grande soddisfazione».

Con queste parole il Presidente Sirci ha salutato la grande platea di giornalisti giapponesi presenti sottolineando l’importanza di questa collaborazione per il club bianconero.

Il presidente, con alle spalle le quattro coppe conquistate lo scorso anno, a cominciare dal Mondiale per Club, poi la Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, ha raccontato con orgoglio il poker dello scorso anno e, con altrettanto orgoglio, ha mostrato alla stampa il trofeo conquistato invece all’inizio di questa nuova stagione, nel segno della continuità: la Supercoppa, vinta al termine della Final Four disputata al PalaWanny di Firenze il 21 e 22 settembre scorsi.

Un trofeo che porta anche la firma di Yuki Ishikawa: lo schiacciatore giapponese, che quest’anno ha esordito nel grande club della Sir Susa Vim Perugia campione d’Italia in carica, era stato eletto MVP della finale, vinta al tiebreak con l’Itas Trentino, con 20 punti, il 47% in attacco e due muri.

«Siamo in Superlega dal 2012 ed è la prima volta che organizziamo una collaborazione così strutturata – ha aggiunto il Presidente Sirci – abbiamo al palazzetto tantissimi spettatori giapponesi e li vediamo sempre sorridenti: il Giappone segue molto la pallavolo e per noi questa partnership ha un importantissimo impatto anche a livello di visibilità, come dimostra questa conferenza on-line che sarà trasmessa in tutto il mondo!».

La collaborazione tra i due club di pallavolo ha tra gli obiettivi anche lo scambio di informazioni sulla gestione delle squadre e la condivisione di know how relativo alle operazioni commerciali e all’organizzazione delle partite casalinghe. Ma non solo: la partnership si concretizzerà con una tournée del club bianconero ad ottobre in Giappone, dove il 7 e l’8 è stato fissato un imperdibile appuntamento, un doppio match amichevole tra le due squadre. Due match in due giorni perché – è stato spiegato nel corso della conferenza stampa – la richiesta è tanta e si è voluto dare l’opportunità di vedere i campioni in campo a un pubblico più ampio possibile.

La location dell’evento sarà l’Ariake Arena, impianto nuovissimo, costruito in vista delle olimpiadi di Tokio 2020 dove, anche questo aspetto è stato sottolineato in conferenza stampa, è già previsto il sold-out per entrambi i giorni.

Si concretizza così una collaborazione nata dal contatto del Presidente Gino Sirci con la Sport Events Society di Giampaolo Colautti e soci, società di eventi sportivi specializzata nel mercato giapponese grazie ad un’esperienza maturata in 28 anni di attività, con la quale già dall’estate scorsa, dopo l’ingaggio di Yuki Ishikawa, era nato il primo contatto.

L’obiettivo, dopo la tournée dei Block Devils in Giappone in questo 2025, è di replicare con un’analoga tournée in Italia del Suntory Sunbirds nel 2026.