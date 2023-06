Internazionali di tennis città di Perugia, Romizi e Pastorelli: “Torneo di grande livello”

Fabian Marozsan è il campione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia |G.I.Ma. Tennis Cup. Nella splendida cornice notturna del Centrale del Tennis Club Perugia, l’ungherese classe 1999 si è imposto su Edoardo Lavagno e ha alzato al cielo il trofeo del torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events. Ancora una volta magnifica la risposta del pubblico, che ha onorato l’atto conclusivo dell’ottava edizione della rassegna. La sfida si è conclusa con lo score 6-2 6-3 per il tennista di Budapest, che con questa vittoria diventerà numero 91 del mondo. Al netto della sconfitta, grande balzo in classifica anche per Edoardo Lavagno. Il piemontese da lunedì sarà numero 223 ATP.

“Sono contento di come sto giocando e sono felice di vincere questo titolo. Edoardo ha fatto una grande settimana e gli faccio i complimenti – le parole di Marozsan dopo il trionfo -. Ho iniziato l’avventura con un nuovo team e sta andando veramente bene. Sono fiero di quello che sto facendo, poche settimane fa non avevo mai battuto un top 100. Conosco il mio tennis e posso migliorare quasi in tutto: ho dei margini”.

L’ottava edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia |G.I.Ma. Tennis Cup è andata in archivio con successo. Per tutta la settimana la manifestazione ha intrattenuto il tantissimo pubblico che si è riversato al Tennis Club Perugia nelle varie giornate di gara. “Questo torneo cresce ogni anno e la presenza di così tanti spettatori è una soddisfazione. Perugia e l’Umbria hanno risposto alla grande – le parole di Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events -. Possiamo puntare a crescere ogni anno e abbiamo dimostrato ancora una volta di essere pronti ad accogliere grandi campioni”.

Grande soddisfazione per questa edizione andata in archivio è stata espressa anche dai rappresentanti del Comune di Perugia.

“Gli Internazionali di Tennis – sottolinea il sindaco Andrea Romizi – rappresentano un appuntamento sportivo imperdibile per la nostra città. Un’occasione importante per apprezzare da vicino vere e proprie icone del tennis internazionale. Ma anche un momento di grande promozione del territorio e delle sue bellezze. Per questo siamo felici di sostenere questo prestigioso evento, che ha tutte le potenzialità per continuare a crescere.

Complimenti al vincitore Fabian Marozsan, a tutti i campioni che ci hanno regalato uno spettacolo meraviglioso all’insegna del tennis di altissimo livello e rivolgiamo un ringraziamento sentito al comitato organizzativo, guidato da Cancellotti e Marchesini.

“Il tennis si conferma un’assoluta eccellenza della nostra città- spiega l’assessore Clara Pastorelli – oltre ad essere una delle discipline più seguite e praticate. Anche nell’edizione 2023 gli internazionali sono stati in grado di riservare spettacolo ed emozioni grazie alla presenza di grandi campionati, ma anche di outsider di lusso come il vincitore Marozsan e l’italiano finalista Lavagno. Ma l’edizione di quest’anno non è stata solamente sport, visto che, contemporaneamente alle gare, sono andati in scena importanti eventi collaterali come il Museo della racchetta ed il contest tra i commercianti per la vetrina più bella. Iniziative che consentono di accrescere l’interesse e che valorizzano la nostra città. Vorrei quindi ringraziare la MefEvents per l’impeccabile organizzazione del torneo ed il nostro tennis club che rappresenta in questo sport per la città un punto di riferimento storico ma che, nel contempo, riesce a rinnovarsi di anno in anno guardando al futuro”.