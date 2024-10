Judo, quasi 50 ragazzi sul tatami del Sakura di Ponte San Giovanni

Ancora un successo per l’allenamento femminile di judo proposto dal progetto “Judonna” della società Sakura Judo di Ponte San Giovanni. Un incontro interregionale riservato alle ragazze al quale hanno partecipato club della Toscana, dell’Umbria e delle Marche. Quasi 50 le ragazze (da esordienti a master) che sono salite sul tatami per l’interessante meeting svoltosi sotto il patrocinio dello CSEN. Alla fine complimenti unanimi da parte di tutti per l’organizzazione e il livello tecnico garantito dallo staff del Sakura Judonna coordinato da Letizia Mencarelli, con Federica Faraone e Federica Fioriti.

Hanno partecipato, oltre alle ragazze del Sakura, anche il Cus Siena, il Cus Perugia, il Cus Macerata il Judo Kwai Amiatino, il Dojo D.O. Chiusi, il Judo Etic di Sanseverino Marche.

Alla fine sorrisi e applausi per tutte e l’impegno a ritrovarsi quanto prima.